快訊

圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

核汙水效應擴大...日本收到大量騷擾電話 大陸外交部正面回應了

北捷必比登美食地圖大公開！前3名捷運站出爐 兩大線被酸「美食沙漠」

MLB／鈴木誠也跟吉田正尚質量守恆？打擊成績快黃金交叉

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也在八月份是小熊打線的中流砥柱。 美聯社
鈴木誠也在八月份是小熊打線的中流砥柱。 美聯社

鈴木誠也回歸小熊打線後表現持續火燙，今天對戰海盜的比賽中上壘4次，八月的OPS飆破1.140；但同為日籍外野手的吉田正尚近期卻表現掙扎，今天代打上陣敲出滾地球出局，單月表現是本季最差，隨著兩人狀況一漲一跌，打擊成績快要完成黃金交叉。

鈴木誠也球季前段因傷所苦，打擊表現並不理想，甚至在本月前4場比賽甚至坐足板凳，但這段時間的調整確實收到效果，回歸先發後鈴木誠也手感火燙，目前已是連續10場比賽敲安，單月打擊率高達3成68，另外扛出5轟，是小熊戰績扶搖直上的重要因子。

小熊今天以10：1大勝海盜，接下來將要與釀酒人迎來關鍵三連戰，鈴木誠也這場比賽進帳2二壘安打、2保送，他說：「在板凳這段時間，即使是做與棒球無關的事，也讓我重新調整感受和精神狀態，現在的我在打擊區內充滿威脅性，揮棒感覺非常好，希望能繼續保持。」

但另外一位日本同鄉吉田正尚近期恐怕就笑不太出來了，從明星賽後吉田正尚的打擊成績便一路下滑，攻擊指數從上半季的8成74跌到6成42，八月2成47的打擊率也是旅美生涯單月最低，今天更是從板凳出發，第九局代打上陣敲出滾地球出局。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為大聯盟漫長的賽季和不同的時區，對吉田造成長期累積的疲勞，「吉田最近有點機械化了，如果你攤開他的數據，會發現他在八月只選到一次保送，這不是他，我們希望他能展現侵略性，但最近他的打擊內容和賽季前段有不小差異。」

柯拉也提到，自己以大谷翔平為例子，希望能幫助他走出低潮：「吉田今年春訓來到美國，然後回去日本，接著又回來美國，我不會說這是他表現差的理由，但他還在學習生理上如何應付，他會在休賽季增加一些菜單，為下賽季做更充足準備。」

吉田正尚 鈴木誠也

相關新聞

MLB／球速回不來神力盡失 「雷神」辛德賈德遭守護者DFA

曾以均速近百火球宰制打者的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在傷後早已回不去當年風采，季前以1年1300萬美元轉投道奇的他因為表現荒腔走板而在季中被送至守護者，但先發6場後在今天遭到

MiLB／張育成開砲、雙安都是長打 打擊三圍攀升至「345」

目前效力紅襪3A伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）的張育成，延續火燙近況，今天面對國民隊3A單場4打數敲...

MLB／鈴木誠也跟吉田正尚質量守恆？打擊成績快黃金交叉

鈴木誠也回歸小熊打線後表現持續火燙，今天對戰海盜的比賽中上壘4次，八月的OPS飆破1.140；但同為日籍外野手的吉田正尚近期卻表現掙扎，今天代打上陣敲出滾地球出局，單月表現是本季最差，隨著兩人狀況一漲

MLB／小聯盟比賽擠進破萬人 海盜狀元史肯斯2A首秀被打爆

今年大聯盟選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）在小聯盟躍升迅速，短短不到兩個月就已登上2A，昨天他迎來在2A的首場先發，引來破萬名球迷進場一睹狀元風采，不過他表現出師不利，投不滿1局就被KO退場。

MLB／傳洋基派球探長觀察山本由伸 身價有望超越田中將大

洋基隊今年戰績慘淡，傳出他們已經在為明年球季做準備，派球探到日本視察歐力士隊王牌投手山本由伸。日媒推測山本的身價，將更勝當年創造不敗傳說的田中將大。 田中將大2013年在日職創下24勝0敗，防禦

MLB／J-Rod繼續「轟」狂表現 水手本季首度登美西龍頭

路遙知馬力！明星賽前位居美聯西區第三名的水手在明星賽後急起直追，本月戰績先是超車太空人，今天在擊敗皇家、且遊騎兵兵敗明尼蘇達後，兩隊正式黃金交叉，也是水手本季首度登上美西王座。 美聯西區開季由大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦