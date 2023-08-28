MLB／鈴木誠也跟吉田正尚質量守恆？打擊成績快黃金交叉

鈴木誠也回歸小熊打線後表現持續火燙，今天對戰海盜的比賽中上壘4次，八月的OPS飆破1.140；但同為日籍外野手的吉田正尚近期卻表現掙扎，今天代打上陣敲出滾地球出局，單月表現是本季最差，隨著兩人狀況一漲一跌，打擊成績快要完成黃金交叉。

鈴木誠也球季前段因傷所苦，打擊表現並不理想，甚至在本月前4場比賽甚至坐足板凳，但這段時間的調整確實收到效果，回歸先發後鈴木誠也手感火燙，目前已是連續10場比賽敲安，單月打擊率高達3成68，另外扛出5轟，是小熊戰績扶搖直上的重要因子。

小熊今天以10：1大勝海盜，接下來將要與釀酒人迎來關鍵三連戰，鈴木誠也這場比賽進帳2二壘安打、2保送，他說：「在板凳這段時間，即使是做與棒球無關的事，也讓我重新調整感受和精神狀態，現在的我在打擊區內充滿威脅性，揮棒感覺非常好，希望能繼續保持。」

但另外一位日本同鄉吉田正尚近期恐怕就笑不太出來了，從明星賽後吉田正尚的打擊成績便一路下滑，攻擊指數從上半季的8成74跌到6成42，八月2成47的打擊率也是旅美生涯單月最低，今天更是從板凳出發，第九局代打上陣敲出滾地球出局。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為大聯盟漫長的賽季和不同的時區，對吉田造成長期累積的疲勞，「吉田最近有點機械化了，如果你攤開他的數據，會發現他在八月只選到一次保送，這不是他，我們希望他能展現侵略性，但最近他的打擊內容和賽季前段有不小差異。」

柯拉也提到，自己以大谷翔平為例子，希望能幫助他走出低潮：「吉田今年春訓來到美國，然後回去日本，接著又回來美國，我不會說這是他表現差的理由，但他還在學習生理上如何應付，他會在休賽季增加一些菜單，為下賽季做更充足準備。」