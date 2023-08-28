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MLB／小聯盟比賽擠進破萬人 海盜狀元史肯斯2A首秀被打爆

聯合新聞網／ 綜合報導
史肯斯的2A首場先發表現不理想，投不滿1局就掉4分退場。 路透社
史肯斯的2A首場先發表現不理想，投不滿1局就掉4分退場。 路透社

今年大聯盟選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）在小聯盟躍升迅速，短短不到兩個月就已登上2A，昨天他迎來在2A的首場先發，引來破萬名球迷進場一睹狀元風采，不過他表現出師不利，投不滿1局就被KO退場。

史肯斯上個月才被海盜以狀元籤選中，並獲得大聯盟歷史新高的920萬美元簽約金，前陣子大聯盟更新官方百大新秀排行榜，他隨即空降第三名，速球獲得80分滿分評價，顯見球探們的極高期待，除此之外，史肯斯還公開宣布與「美國體操第一美少女」鄧恩（Olivia Dunne）熱戀中，還沒登上大聯盟就已經是公認的人生勝力組。

史肯斯從新人聯盟起步，僅投1場就升上1A，接著出賽兩場又光速升上2A，昨天是他在2A的首場出賽，擠進了破球場紀錄的1萬164名觀眾進場，但史肯斯的表現顯然不如現場球迷們的預期，賽前預計投2局的他只抓到2個出局數就掉4分退場，被敲出3支安打並投出2次保送。

雖然2A初登板表現不佳，但賽後史肯斯心態仍保持樂觀，「這只是一場糟糕的出賽，顯然我上場想要贏球並展現出最棒身手，且我會為此竭盡所能做準備，不過這就是棒球的美妙之處，有時候事情不會像看起來那麼好，但也不會像看起來那麼糟。」

而史肯斯也表示，自己並沒有注意到進場球迷超乎意料多的事情，他說：「這不是我比賽的原因，也不是任何人打球的原因，我們打球是為了競爭和取勝，但無論身在何處，有觀眾都是很酷的。」

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