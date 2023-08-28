MLB／傳洋基派球探長觀察山本由伸 身價有望超越田中將大

洋基隊今年戰績慘淡，傳出他們已經在為明年球季做準備，派球探到日本視察歐力士隊王牌投手山本由伸。日媒推測山本的身價，將更勝當年創造不敗傳說的田中將大。

田中將大2013年在日職創下24勝0敗，防禦率1.27的鬼神成績，並幫助樂天金鷲隊奪下隊史首座日本一。隔年1月田中和洋基達成協議，25歲的他簽下7年1.55億美元鉅約，總金額排在當時大聯盟投手第5名。

山本由伸目前同樣是25歲，本季已投127局，送出128次三振，防禦率1.42，每局被上壘率0.93。據紐約《新聞日報》記者博蘭德（Erik Boland）消息，洋基球探長正在日本觀察山本。

「日刊體育」則指出，包含洋基在內的9支大聯盟球團到日本看山本投球。多數球探認為山本能勝任第2、3號先發，道奇或洋基等豪門如果願意撒錢，可能是一份總額超越田中將大當年的鉅約。