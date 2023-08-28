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MLB／球速回不來神力盡失 「雷神」辛德賈德遭守護者DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
辛德賈德今天先發6局失5分，賽後慘遭守護者DFA。 路透社
辛德賈德今天先發6局失5分，賽後慘遭守護者DFA。 路透社

曾以均速近百火球宰制打者的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在傷後早已回不去當年風采，季前以1年1300萬美元轉投道奇的他因為表現荒腔走板而在季中被送至守護者，但先發6場後在今天遭到指定讓渡，大聯盟生涯岌岌可危。

辛德賈德今天對戰藍鳥先發6局丟掉5分，一共挨了3支全壘打，雖然在隊友掩護下幸運逃敗，但賽後仍躲不了DFA命運。本季辛德賈德先發18場比賽拿下2勝6敗，防禦率高達6.50，WAR值甚至是-1.1，可以說是毫無貢獻。

辛德賈德這季每九局會被敲出2.2轟，是生涯新高，比起攀上新高的挨轟率，三振能力的退化才是雷神落入凡間的主因，本季辛德賈德直球均速只剩下92.3英里，比起去年跌了1.8英里，更別提全盛時的98.7英里，即便調整投球姿勢、和投手教練及體能教練討論，仍然找不回昔日火球。

守護者主帥總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「全壘打給辛德賈德的比賽帶來影響，這令他很挫折。」

辛德賈德這季效力的道奇、守護者都以投手調整而出名，卻不約而同對他的狀況束手無策，守護者預期主力先發康崔爾（Cal Quantrill）下周將回歸，今天辛德賈德被打爆後，也不願再給他任何機會。

辛德賈德

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