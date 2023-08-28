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MLB／J-Rod繼續「轟」狂表現 水手本季首度登美西龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
羅德里奎茲今天敲出本季第23轟，持續衝擊八月份美聯最佳球員。 美聯社
羅德里奎茲今天敲出本季第23轟，持續衝擊八月份美聯最佳球員。 美聯社

路遙知馬力！明星賽前位居美聯西區第三名的水手在明星賽後急起直追，本月戰績先是超車太空人，今天在擊敗皇家、且遊騎兵兵敗明尼蘇達後，兩隊正式黃金交叉，也是水手本季首度登上美西王座。

美聯西區開季由大蛻變的遊騎兵一馬當先，迅速打出聯盟頂尖戰績，從4月10號起就一路在分區領先，但近期遊騎兵可說是遇到本季最大低潮，前陣子一波8連敗讓龍頭位置變得岌岌可危，今天在13局延長賽因再見保送敗給雙城後，也讓出了分區第一的位置。

外界原先看好上半季一路緊咬的太空人有機會超車遊騎兵，沒想到最後是由水手率先登頂，水手與遊騎兵最大勝差曾來到10.5場，但他們無疑是近兩個月大聯盟最火燙的球隊，今天在「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）兩分砲帶領下，以3：2橫掃皇家。

水手在過去12場比賽贏下了11場、過去26場比賽內狂掃21勝，這是水手繼2003年後，相隔20年再度於球季尾端站上分區龍頭，顯然上個球季剛結束21年季後賽荒的他們，本季有更遠大的目標。

敲出奠定勝基兩分砲的羅德里奎茲說：「這令人難以置信，這是球迷們應得的，整個球隊都在努力，只為了看到球迷們如何擁抱我們的成功，我們只想繼續控制能控制的事情，不必擔心競爭對手，作為一個團隊，作為水手隊，我們得集中精力讓一切都如預期般上演。」

水手本季對戰遊騎兵為1勝5敗，不過兩隊在賽季最後10天必須進行7場肉搏戰，美西的冠軍之爭有可能到賽季最後才會明朗。

太空人 團隊

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