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MiLB／林振瑋先發飆157公里 林昱珉吞本季2A第2敗
旅美聖路易紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，總計4局無失分，最快球速157公里、無關勝敗；響尾蛇隊小聯盟2A投手林昱珉則是先發投4.2局失掉3分責失分、承擔敗投。
美國職棒小聯盟賽事聖路易紅雀隊1A今天與紐約洋基隊交手，紅雀隊由台灣投手林振瑋先發，林振瑋開賽連抓6個出局數，3局下接連投出2次四壞保送，1人出局後再投出保送，但及時回穩、連飆2次三振化解失分危機。
林振瑋4局下雖然也有投出保送，但沒讓對手延續攻勢，4局投完結束任務退場，今天總計用77球投4局，沒被敲出安打，投出6次三振，也投出偏多4次保送、無失分。球隊終場以12比1拿勝，林振瑋無關勝敗，賽後防禦率5.59。
亞利桑那響尾蛇隊小聯盟2A今天與聖地亞哥教士隊2A交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，林昱珉前4局沒有失分，5局下續投有狀況，接連被敲2支安打，再被敲出滾地球、安打失掉2分。
林昱珉抓到2個出局數後再被敲出安打，隊友守備沒有幫忙，失誤讓林昱珉再掉1分，林昱珉接著投出保送後退場，接替登板的隊友沒能止血，挨轟失掉3分，其中2分要算在林昱珉身上。
林昱珉今天總計用97球投4.2局，被敲出6支安打，投出3次保送，失掉5分（3分責失分）。球隊終場以10比11吞敗，林昱珉吞下本季2A第2敗，賽後防禦率5.19。
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