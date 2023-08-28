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MLB／韋蘭德、卡布雷拉最終對決 貝克：像神之右手對戰邦茲

聯合新聞網／ 綜合報導
卡布雷拉今天敲出本季第三轟，同時也是生涯第510發全壘打。 法新社
卡布雷拉今天敲出本季第三轟，同時也是生涯第510發全壘打。 法新社

卡布雷拉（Miguel Cabrera）和韋蘭德（Justin Verlander）兩人過去曾當過10年隊友，不僅都是半隻腳踏進名人堂的傳奇球星，更可能是2010年代最偉大的一打一投。今天雙方在老虎球場迎來生涯最後的對決，韋蘭德兩度解決卡布雷拉，在隊友的火力挹注下，以17：4奪下本季第10勝。

韋蘭德今天重返老東家老虎球場，面對本季結束即將退休的卡布雷拉，兩打席分別用三振、滾地球解決對方。在第一個打席時，兩人英雄惜英雄，互相點頭致意，全場觀眾也用熱烈的歡呼聲感謝這兩位為老虎立下汗馬功勞的投打傳奇。

韋蘭德賽後感觸良多，表示卡布雷拉不僅是一同奮戰多年的老隊友，更是自己尊敬的對象，「很高興他今天有在先發陣容，也很開心能夠擁有這一刻，我們彼此互相了解，我向他致敬、他向我致敬，這並不常發生，顯然，在球員休息室內我會為隊友加油，不過任何時候見證歷史都是很特別的，每當卡布雷拉擊出安打或全壘打，都是一段歷史。」

賽後太空人隊主帥貝克（Dusty Baker）也形容這兩位前隊友的傳奇對決好比是「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）對上邦茲（Barry Bonds）、吉布生（Bob Gibson）對上漢克阿倫（Hank Aaron），是棒球歷史上的珍貴畫面。

貝克說：「卡布雷拉是歷史上最棒的右打者之一、最佳的打點製造機，這傢伙什麼都做了，他有打擊率、有全壘打、有打點，甚至還有個長青的職業生涯。」

這場比賽韋蘭德跟卡布雷拉都有所收穫，韋蘭德進帳本季第10勝，連續第6個球季達標雙位數勝投；而卡布雷拉則敲出生涯第510轟，獨居史上第26名。

太空人

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