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MLB／韋蘭德罕見對決卡布雷拉 點頭致意後K掉老戰友

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人隊40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）投球前抓著帽簷，向好友卡布雷拉致意。法新社
太空人隊40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）投球前抓著帽簷，向好友卡布雷拉致意。法新社

太空人隊40歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天在熟悉的底特律登板，面對老東家老虎隊先發5局無失分，太空人打線大爆發，狂揮25支安打、包括4支全壘打，以17：4輕鬆獲勝，韋蘭德本季第10勝到手。

此役最大焦點是韋蘭德對決好友卡布雷拉（Miguel Cabrera），兩人年紀相同，曾在老虎當了10年隊友，3屆塞揚獎強投對上兩屆MVP，確實是難得場面。

卡布雷拉擔任先發5棒指定打擊，2局下首次站上打擊區，韋蘭德投球前抓著帽簷，向這位老戰友點頭致意，接下來連投4顆速球形成2好2壞，再以77英里曲球讓他站著三振。

兩人3局下再碰面，卡布雷拉還是討不到便宜，揮出三壘滾地球。

韋蘭德用98球完成5局任務，只被揮出兩支安打、保送兩次，飆出7次三振，2日從大都會隊轉到太空人後，首次登板吞敗，接下來投出4連勝，本季戰績10勝6敗、防禦率3.06。

太空人打完8局上14：0領先，卡布雷拉8局下轟出3分砲，本季第3轟、生涯第510轟出爐，史上獨居第26位，1871分打點獨居11，將在今年球季結束後退休，結束21年生涯。

韋蘭德說：「我們在球場內外都有很多美好的回憶，我愛那個傢伙，非常尊重他，很高興老虎總教練辛區（A.J. Hinch）把他放進先發名單，才能擁有這一刻。」

卡布雷拉面對韋蘭德（Miguel Cabrera）2次打擊討不到便宜。法新社
卡布雷拉面對韋蘭德（Miguel Cabrera）2次打擊討不到便宜。法新社

韋蘭德 老虎

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