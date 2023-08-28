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MLB／卡洛爾場內轟不敵160公里雷射肩 20轟40盗仍寫大紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
響尾蛇隊卡洛爾（前）5局被紅人隊捕手史蒂芬森觸殺在本壘前。法新社
響尾蛇隊卡洛爾（前）5局被紅人隊捕手史蒂芬森觸殺在本壘前。法新社

響尾蛇隊今天以5：2擊敗紅人隊之戰，上演一場菜鳥草上飛與菜鳥雷射肩之間的過招，卡洛爾（Corbin Carroll）5局上挑戰場內全壘打，遭克魯茲（Elly De La Cruz）時速99.7哩（約160公里）的轉傳擋在本壘前，卡洛爾此役仍以本季第40盗寫下一項罕見紀錄。

卡洛爾3打數敲出2安打，精采攻防出現在第5局，他打在中外野牆上，中外野手弗雷多（TJ Friedl）跳接撞在牆上，他先穩住雙腳後趕去追逐反彈的球，卡洛爾則是過三壘繼續全速闖本壘，這球先傳回內野，克魯茲的轉傳雖然略有偏差，但正好在捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson）可以觸殺的路徑上。

卡洛爾沒跑出場內轟，形成一支三壘打、在本壘前出局，克魯茲這記傳球速度達99.7哩，距離他自己在7月20日締造的最快內野傳球助殺紀錄只差0.1哩。

紅人教頭貝爾（David Bell）大讚，「精采的play，我想多數情況，卡洛爾應該可以跑回這一分，能擋下這一分，要多虧了有弗雷多完美的處理、克魯茲不可思議的傳球，還有史蒂芬森的觸殺，缺一不可。」

卡洛爾8局獲得保送，隨後盜壘成功，跑出本季第40盗，成為史上第4位單季有20轟、40盗的菜鳥，前3人為1966年艾吉（Tommie Agee）、1977年佩吉（Mitchell Page）、2012年楚奧特（Mike Trout）。

紅人隊克魯茲的雷射肩，使響尾蛇隊卡洛爾挑戰場內全壘打失敗。美聯社
紅人隊克魯茲的雷射肩，使響尾蛇隊卡洛爾挑戰場內全壘打失敗。美聯社

卡洛爾 克魯茲 紅人

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