MLB／卡洛爾場內轟不敵160公里雷射肩 20轟40盗仍寫大紀錄

響尾蛇隊今天以5：2擊敗紅人隊之戰，上演一場菜鳥草上飛與菜鳥雷射肩之間的過招，卡洛爾（Corbin Carroll）5局上挑戰場內全壘打，遭克魯茲（Elly De La Cruz）時速99.7哩（約160公里）的轉傳擋在本壘前，卡洛爾此役仍以本季第40盗寫下一項罕見紀錄。

卡洛爾3打數敲出2安打，精采攻防出現在第5局，他打在中外野牆上，中外野手弗雷多（TJ Friedl）跳接撞在牆上，他先穩住雙腳後趕去追逐反彈的球，卡洛爾則是過三壘繼續全速闖本壘，這球先傳回內野，克魯茲的轉傳雖然略有偏差，但正好在捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson）可以觸殺的路徑上。

卡洛爾沒跑出場內轟，形成一支三壘打、在本壘前出局，克魯茲這記傳球速度達99.7哩，距離他自己在7月20日締造的最快內野傳球助殺紀錄只差0.1哩。

紅人教頭貝爾（David Bell）大讚，「精采的play，我想多數情況，卡洛爾應該可以跑回這一分，能擋下這一分，要多虧了有弗雷多完美的處理、克魯茲不可思議的傳球，還有史蒂芬森的觸殺，缺一不可。」