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MLB／互丟觸身球…洋基板凳清空後再敗 光芒洛伊：他們是墊底隊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
這場洋基光芒之戰，地主光芒被砸了4次，開路先鋒阿羅薩雷納（Randy Arozarena，中）8局下面對洋基第5任投手阿布雷尤（Albert Abreu，右）被95英里伸卡球砸中，氣到差點甩掉球棒並對著阿布雷尤碎碎念，導致雙方球員衝進場內對峙。 美聯社
這場洋基光芒之戰，地主光芒被砸了4次，開路先鋒阿羅薩雷納（Randy Arozarena，中）8局下面對洋基第5任投手阿布雷尤（Albert Abreu，右）被95英里伸卡球砸中，氣到差點甩掉球棒並對著阿布雷尤碎碎念，導致雙方球員衝進場內對峙。 美聯社

光芒隊二壘手洛伊（Brandon Lowe）今天上演個人秀，4打數3安打、包括本季第17轟，全場包辦4分打點，領軍7：4擊敗洋基隊，雙方8局下兩度板凳清空，但未造成進一步衝突。

洛伊首局轟出兩分砲，6局下關鍵安打攻下兩分打點，幫助光芒6：4超前，8局下二壘打攻下全隊第7分，成為贏球最大功臣。

這場比賽一共出現5次觸身球，光芒在自己的地盤被砸4次，開路先鋒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）8局下面對洋基第5任投手阿布雷尤（Albert Abreu），被95英里伸卡球砸中，氣到差點甩掉球棒，主審立刻上前安撫情緒，他一直對著阿布雷尤碎碎念，雙方球員衝進場內對峙。

比賽恢復後，阿羅薩雷納連續盜壘兩次、單場3次盜壘成功，站在三壘壘包又對著阿布雷尤叫囂，再度引發板登清空，幸好未有任何暴力。

洋基輸球後掉到62勝68敗，在美聯東區穩穩墊底，低於5成勝率6勝是本季最慘紀錄，從7月26日起10個系列賽都未贏過，輸掉其中8個、有兩次打平，從1993年球季起，連續30年勝率達到5成以上紀錄恐怕中斷。

洛伊（Brandon Lowe）首局轟出兩分砲，6局下關鍵安打攻下兩分打點，幫助光芒6：4超前，8局下二壘打攻下全隊第7分，成為贏球最大功臣。 法新社
洛伊（Brandon Lowe）首局轟出兩分砲，6局下關鍵安打攻下兩分打點，幫助光芒6：4超前，8局下二壘打攻下全隊第7分，成為贏球最大功臣。 法新社

針對8局下衝突，洛伊說：「從不同角度來看，洋基是墊底球隊，我們不必擔心這點，而是專注接下來要做的事。」

他認為，如果洋基在衝突事件失去一名球員，不會像光芒失去一個人那麼重要，球隊必須放眼未來。

光芒奪下本季第80勝，美聯東區排名仍居第2，落後金鶯隊兩場勝差，美聯外卡穩居榜首。

光芒 洋基

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