MiLB／張育成開砲、雙安都是長打 打擊三圍攀升至「345」

目前效力紅襪3A伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）的張育成，延續火燙近況，今天面對國民隊3A單場4打數敲出2安打都是長打，首打席以二壘打為球隊先馳得點，第8局再敲陽春砲，本季在3A的第2轟出爐。

紅襪3A今天以12：1大勝國民3A，張育成擔任先發第2棒、三壘手，首局農場大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）先獲保送，張育成鎖定94.6哩伸卡球，掃出一支二壘打，先幫紅襪打下第1分。

Yu just don't mess with Chang pic.twitter.com/mvFppcMNdn — Worcester Red Sox (@WooSox) 2023年8月27日

張育成第2打席選到保送，第3打席則是三壘方向飛球出局，第4打席打向右外野遭到接殺；隨著紅襪3A打到分數突破雙位數，張育成在第8局錦上添花，掃出一發右外野陽春砲，擴大為11：1領先。

張育成4打數敲出2安打、另有1保送，而他近3場出賽合計12打數敲8安打，狀況相當火燙，本季在3A打擊成績為打擊率3成70、上壘率4成20、長打率5成22。