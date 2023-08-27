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MLB／紐郵力薦大谷轉戰紐約 預言史上首位合法單季70轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(左)上壘後與大都會球員互動。 路透社
大谷翔平(左)上壘後與大都會球員互動。 路透社

天使隊超級球星大谷翔平將在季後成為自由球員，勢必成為眾多球隊爭奪的頭號目標，紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）今天寫了一封公開信給大谷，強力推薦在紐約市打球的好處，甚至預言他可成為史上首位合法的單季70轟球員。

海曼在紐郵官網發布這封公開信，一開始就點出大谷現在不接受媒體採訪，不過沒關係，即使手肘已經受傷，昨天對大都會隊之戰仍有精采表現，擊球初速達115英里（3局上從千賀滉大手中擊出二壘打），幫助天使贏球，這已告訴大家需要知道的一切。

海曼認為大谷將是有史以來最受關注的自由球員，希望季後能考慮到紐約發展；他在信中特別提到，大谷未解釋2018年如何決定最終考量的7隊，還有為何加盟天使，「我聽說你6年前拜訪洋基隊時向他們建議，雖然熱愛這個球團，但在大城市卻看不到自己，因此從決選名單中刪除洋基。」

海曼指出，自己不能責怪大谷的選擇，畢竟天使提供指定打擊的選項，並且願意按照他的意願使用，就算待了6年無法打季後賽，大谷還是獲得成功，成為有史以來最大咖自由球員，即使右手肘韌帶受傷了。

大谷爭奪戰倒數，海曼期待這位日籍巨星未來考慮大都會或洋基，取得偉大成就；他認為，沒有什麼地方比在紐約成為棒球明星更好，營銷、商業資金的最大潛力也在這裡，基特（Derek Jeter）就是例子，大谷未來可能會成為棒界第一個億萬富翁。

史上只有邦茲（Barry Bonds）、麥奎爾（Mark McGwire）達到單季70轟紀錄，分別是2001年73轟、1998年70轟，後來兩人都涉入禁藥醜聞；海曼提醒大谷，如果關心自己的數字，洋基球場比其他球場更好發揮，猛力拉球就可飛出去（右外野距離較短），穿上洋基傳統條紋球衣，可能成為第一個合法的70轟球員。

洋基目前戰績62勝67敗、勝率4成81，分區排名墊底，幾乎不太可能拚進季後賽，還要面臨5成勝率保衛戰，海曼希望大谷忘記洋基今年的反常表現，他還說：「紐約的交通很棒，比洛杉磯好多了。」

洋基 天使 自由球員

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