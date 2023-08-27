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MLB／金鶯有大麻煩！終結者包提斯塔診斷韌帶傷勢歸期未定

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯終結者包提斯塔今天因韌帶傷勢進入15天傷兵名單。 美聯社
金鶯終結者包提斯塔今天因韌帶傷勢進入15天傷兵名單。 美聯社

金鶯今天在主場連兩天逆轉來訪的洛磯，以4連勝之姿繼續坐穩美東龍頭。不過比起勝利，金鶯球迷更在意的顯然是終結者包提斯塔（Felix Bautista）的傷勢，昨天在比賽中因傷退場的他今天遭診斷為右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，被放入15天名單，本季能否回歸尚為未知數。

去年才登上大聯盟的包提斯塔今年搖身一變成為聯盟最頂尖終結者，綽號「魔山」的他本季摘下33次救援成功，防禦率僅1.48，61局飆出110次三振，平均每九局可以三振16.2人，不只是金鶯屢屢在小分差賽事中獲勝的主因，也入選本季明星賽。由於其可怕的主宰力，甚至有獲得塞揚選票的呼聲。

不過，昨天包提斯塔後援登板時，兩出局面對托利亞（Michael Toglia）投出高達102英里的火球，但投完後隨即因手臂不適而退場，今天確認和大谷翔平近日所受的傷一樣，同為右肘尺側副韌帶撕裂。

目前包提斯塔傷勢的嚴重程度仍不得而知，也不確定本季能否回歸，金鶯總管艾里亞斯（Mike Elias）表示現在還沒有任何時間表，「事發後還不到24小時，這就是我有的一切資訊，除此之外我們沒有其他計畫。包提斯塔即便是短暫的缺席，也不是件容易掩蓋的事情，他是當今球界最好的中繼投手。」

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）同樣表達擔憂，也提到包提斯塔本人感到相當沮喪，「他看起來沒有很痛苦，但顯然非常失望和沮喪，看著他得到這個訊息真難受，我們仍然不清楚一些事情，希望能得到最好的結果。」

在終結者位置出現空缺後，金鶯另一名入選本季明星賽的勝利組投手卡諾（Yennier Cano）預計將扛下這個位置。

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