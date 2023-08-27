MLB／柳賢振超慢曲球又發威 生涯78勝追平田中將大
藍鳥隊36歲左投柳賢振今天再度證明，非速球派投手在大聯盟仍有生存空間，先發對決守護者隊，用70球完成5局任務、失3分（2分自責）奪勝，幫助藍鳥8：3贏球，終止3連敗。
柳賢振去年進行左手肘韌帶置換手術，8月2日對金鶯隊之戰復出，本月出賽5場投出3勝1敗、防禦率2.25，而且最近3場先發全勝，超慢曲球成為解決打者的利器，一度被南韓媒體形容是「大聯盟稀有品種」。
柳賢振今天最快球速90.8英里，最慢曲球只有64.6英里，速差換算公里達到42，被揮出4支安打、投出5次三振；僅管首局被拉米瑞茲（Jose Ramirez）轟出陽春砲，中斷連續14局未有自責分紀錄，5局上再遭弗里曼（Tyler Freeman）轟出陽春砲，還是保住復出第3勝。
值得一提的是，柳賢振在大聯盟10個球季累積78勝，追平田中將大，並列亞洲投手第5，亞洲前4傑依序是朴贊浩124勝、野茂英雄123勝、達比修有103勝、黑田博樹79勝。
中信兄弟隊投手教練王建民過去在大聯盟9季投出68勝，至今仍是亞洲排名第7，陳偉殷59勝名列第10。
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