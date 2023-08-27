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MLB／大谷怪力打壞LED 大都會大螢幕討債：寄帳單給你

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊大谷翔平，今天打壞大都會隊LED螢幕。路透
天使隊大谷翔平，今天打壞大都會隊LED螢幕。路透

天使隊今天以5：3擊敗大都會隊，大谷翔平雙安包括1支二壘打、1支三壘打，怪力還展現在右外野看台的LED環形螢幕上，遭他的界外球當場打壞一格，大都會馬上透過大螢幕向他討債，成為有趣的一幕。

大谷此役首局敲出二壘打，該打席有一顆界外球掃向右外野觀眾席的方向，一路高飛，最終打在牆上的LED螢幕，原本秀著贊助商的畫面，當場有一格變全黑。

大谷縮著脖子看這球的落點，大都會則是幽默以對，隨即在大螢幕上做出回應，字幕打上「我們會寄帳單給你，翔平」。

球迷驚嘆大谷的怪力，「大谷現在無法投球，但他還有力量破壞球場螢幕。」「大谷翔平剛剛讓柯恩（Steve Cohen，大都會老闆）必須花錢修螢幕，但我確定柯恩會從他的下一份合約扣。」

大都會 大谷翔平 天使

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