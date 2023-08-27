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MLB／洋基對光芒前5局無安打 5天內兩度單場2安輸球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
>光芒隊右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天讓洋基隊打線吃足苦頭，投到6局上才被揮出第1支安打。 路透社
>光芒隊右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天讓洋基隊打線吃足苦頭，投到6局上才被揮出第1支安打。 路透社

光芒隊右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天讓洋基隊打線吃足苦頭，投到6局上才被揮出第1支安打，終場以3：0獲勝。

葛拉斯諾投完前5局只因兩次保送被上壘，6局上1出局後無安打比賽破功，被勒梅休（DJ LeMahieu）揮出中右外野方向一壘打。

光芒打完前3局攻下3分，葛拉斯諾用85球完成6局任務，只被揮出1支安打，投出4次三振、2次保送，奪下本季第7勝；光芒3名後援投手各投1局，只被洋基揮出1支安打，聯手保住勝利。

光芒隊史唯一無安打比賽是2010年賈薩（Matt Garza）對老虎隊之戰，葛拉斯諾未能締造紀錄。

洋基打線除了勒梅休4打數2安打，其餘打者全部掛零，繼23日以1：2輸給國民隊後，短短5天兩度嘗到單場只有2安的滋味。

光芒從7月前20戰只有5勝15敗，這段時間是大聯盟最慘紀錄，接下來26戰打贏17場，目前79勝52敗穩居美聯外卡龍頭，洋基近13戰吞下11敗，戰績62勝67敗在美聯東區穩穩墊底。

光芒 洋基

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