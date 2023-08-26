MLB／水手7比5擒皇家奪近10戰第9勝 並列美聯西區龍頭

美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天主場迎戰堪薩斯市皇家，強棒斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）單場敲3安並掃進3打點，助水手7比5取勝，且跟德州遊騎兵並列美國聯盟西區龍頭。

水手奪下近10場比賽的第9勝，本季例行賽戰績來到72勝56敗，在美聯西區超越休士頓太空人，且和遊騎兵戰績相同而並列美聯西區龍頭。

水手隊投手米勒（Bryce Miller）今天先發4局被敲6支安打掉3分，表現不甚理想，之後接手的康貝爾（Isaiah Campbell）後援1局沒被敲安也無失分，便奪下個人本季第4場勝投。

皇家攻擊端方面，第9棒打者伊斯貝（Kyle Isbel）於7局上擊出兩分全壘打，但仍無法幫助球隊挽回頹勢，皇家最終吞下近6場比賽的第5敗，本季例行賽戰績來到41勝89敗，在美聯中區墊底。