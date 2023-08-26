快訊

才終結薪資亂象又出現最嚴重代理教師荒 教育部仍狀況外？

罕見！郭俊德升中將接掌澎防部 連兩任指揮官特戰出身

MLB／水手7比5擒皇家奪近10戰第9勝 並列美聯西區龍頭

中央社／ 西雅圖25日綜合外電報導
水手隊斯瓦瑞茲。 美聯社
水手隊斯瓦瑞茲。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天主場迎戰堪薩斯市皇家，強棒斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）單場敲3安並掃進3打點，助水手7比5取勝，且跟德州遊騎兵並列美國聯盟西區龍頭。

水手奪下近10場比賽的第9勝，本季例行賽戰績來到72勝56敗，在美聯西區超越休士頓太空人，且和遊騎兵戰績相同而並列美聯西區龍頭。

水手隊投手米勒（Bryce Miller）今天先發4局被敲6支安打掉3分，表現不甚理想，之後接手的康貝爾（Isaiah Campbell）後援1局沒被敲安也無失分，便奪下個人本季第4場勝投。

皇家攻擊端方面，第9棒打者伊斯貝（Kyle Isbel）於7局上擊出兩分全壘打，但仍無法幫助球隊挽回頹勢，皇家最終吞下近6場比賽的第5敗，本季例行賽戰績來到41勝89敗，在美聯中區墊底。

水手 皇家 遊騎兵

延伸閱讀

MLB／柯爾7.2局好投率洋基挫光芒 暫居美聯防禦率王

MLB／水手8連勝、遊騎兵6連敗 美西三強鼎立沒天使的事

MLB／還需要配球？水手卡斯提歐連投47顆直球照破白襪

MLB／就是不會打水手！衛冕軍太空人主場三連戰慘遭橫掃

相關新聞

MLB／大谷翔平負傷照樣掃長打 大都會3度對他祭出保送

大谷翔平負傷出賽，在打擊區上依然威脅性十足，大都會隊日籍投手千賀滉大先發6.2局僅被敲4安打、失2分，送出10次三振，但...

MLB／大谷抽筋、喊累時零作為 天使總管認這次投完才排檢查

大谷翔平手肘韌帶出現撕裂傷，天使隊成為眾矢之的，遭到質疑操壞「世界至寶」，總經理梅納西（Perry Minasian）被...

MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂，繼續作為指定打擊出賽，靜待第二意見評估，天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）表...

MLB／大谷仰頭不解好球帶 美數據網站：逮到和母星聯絡

大谷翔平帶著撕裂的手肘韌帶，繼續作為指定打擊出賽，今天面對大都會隊先發投手千賀滉大第2打席，一記根據K-Zone顯示並未...

MLB／沒辦法避免大谷翔平受傷？天使教頭：事前無預兆

天使隊日籍好手大谷翔平因手肘尺側副韌帶撕裂，二刀流只剩一刀，本季無法繼續投球，不少球迷怪罪球團「太操」，天使隊總教練尼文...

MLB／水手7比5擒皇家奪近10戰第9勝 並列美聯西區龍頭

美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天主場迎戰堪薩斯市皇家，強棒斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）單場敲3安並掃進3打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦