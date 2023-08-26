MLB／4年後再度重返芬威球場 貝茲獲波士頓球迷熱烈歡迎

生涯自紅襪起家的明星外野手貝茲（Mookie Betts），今日重回熟悉的芬威球場，儘管現在已身披道奇球衣，依舊受到波士頓球迷的熱烈歡迎。

貝茲在2011年選秀會上被紅襪以第5輪選中，2018年成為美聯史上第一人於同年獲得冠軍戒、年度MVP、金手套與銀棒獎的球員，種種榮耀加於一身，可是紅襪與貝茲在交易談判上陷入膠著，最後紅襪選擇將貝茲與普萊斯(David Price) 打包送往道奇，換來當年的大物外野手維杜戈（Alex Verdugo）、游擊手道恩斯（Jeter Downs）捕手王康納（Connor Wong）。

自2019年9月30日後再度重返芬威球場，今天貝茲擔任道奇隊開路先鋒，站上打擊區前，在場的所有球迷開始替貝茲鼓掌，就連紅襪隊三壘手狄佛斯（Rafael Devers）也笑著拍手，感謝貝茲替紅襪做出的貢獻，感念他在這裡的時光。

貝茲也笑著脫下頭盔向球迷致意，賽後貝茲提到第一次打擊，「我不太記得當時怎麼了。我知道我有點顫抖，但我很感激。感謝我得到了掌聲...感謝我們贏了比賽。」

他受訪時也提到了過去在紅襪的時光，他曾認為他會長留紅襪，但最後沒有發生。但貝茲表示，「這是生活的一部分，所以沒關係。結果證明這算是一個祝福。而且就像我說的，我非常快樂。」

他同時也表示不會埋怨紅襪當年做出的決定，「就只是在商言商罷了。雙方都必須做出對自己最好的決定。也許這樣對雙方來說並不是最好的選擇，但現在不太一樣了，我現在穿的是道奇的球衣，我很高興我現在在洛杉磯。」