MLB／電影才演得出來！老虎新秀9下三分砲逆轉太空人

棒球常有不可思議的事情發生，老虎今日在自家主場迎戰太空人，直到8局下敲出安打，差點被貼上被無安打比賽的標籤，不過在9下2出局後連3棒敲安追平比數，最後更靠著新秀梅杜斯(Parker Meadows)再

2023-08-26 12:11