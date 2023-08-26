MLB／大谷抽筋、喊累時零作為 天使總管認這次投完才排檢查

大谷翔平手肘韌帶出現撕裂傷，天使隊成為眾矢之的，遭到質疑操壞「世界至寶」，總經理梅納西（Perry Minasian）被釘得滿頭包，當被問到大谷在開始頻繁抽筋、回報疲憊時，是否針對手肘進行過相關檢查？他明確回應：「沒有」。

大谷本季的工作負荷一直受到高度關注，尤其近期的出賽開始頻繁出現抽筋，在在引起外界熱議大谷是否該休息了，但他持續出賽，最終在本周的登板後確認手肘尺側副韌帶撕裂，「投手大谷」提前關機，是否進行5年內第2次TJ韌帶置換手術還是未知數。

今天有媒體詢問，在大谷表達手臂疲勞希望跳過1次先發時，球團是否有為他安排檢查？梅納西回應，「沒有，當時沒有手臂問題，他只是疲勞、累了、抽筋、脫水。」他承認，直到這次1.1局的先發之後才安排檢查、發現傷情。

梅納西的回應，引起許多球迷震驚，認為球團沒能及時發現大谷的手肘已有狀況；也有美國媒體提到，如果大谷並未回報疼痛，那麼確實有可能球團會認為沒有結構性的問題。