快訊

下周生肖運勢／馬有貴人帶財、蛇默默賺大錢、豬愛情甜蜜

核汙水排海惹怨！日本駐中使館警告：非必要別大聲說日語

豪門婚姻深似海？麻衣公開婚變內幕「恨也沒有用」

MLB／大谷抽筋、喊累時零作為 天使總管認這次投完才排檢查

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平於今天對抗大都會出賽。 路透社
大谷翔平於今天對抗大都會出賽。 路透社

大谷翔平手肘韌帶出現撕裂傷，天使隊成為眾矢之的，遭到質疑操壞「世界至寶」，總經理梅納西（Perry Minasian）被釘得滿頭包，當被問到大谷在開始頻繁抽筋、回報疲憊時，是否針對手肘進行過相關檢查？他明確回應：「沒有」。

大谷本季的工作負荷一直受到高度關注，尤其近期的出賽開始頻繁出現抽筋，在在引起外界熱議大谷是否該休息了，但他持續出賽，最終在本周的登板後確認手肘尺側副韌帶撕裂，「投手大谷」提前關機，是否進行5年內第2次TJ韌帶置換手術還是未知數。

今天有媒體詢問，在大谷表達手臂疲勞希望跳過1次先發時，球團是否有為他安排檢查？梅納西回應，「沒有，當時沒有手臂問題，他只是疲勞、累了、抽筋、脫水。」他承認，直到這次1.1局的先發之後才安排檢查、發現傷情。

梅納西的回應，引起許多球迷震驚，認為球團沒能及時發現大谷的手肘已有狀況；也有美國媒體提到，如果大谷並未回報疼痛，那麼確實有可能球團會認為沒有結構性的問題。

大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／沒辦法避免大谷翔平受傷？天使教頭：事前無預兆

MLB／大谷仰頭不解好球帶 美數據網站：逮到和母星聯絡

MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

MLB／本季無法再投球 美媒氣到痛批天使罔顧大谷健康

相關新聞

MLB／大谷翔平負傷照樣掃長打 大都會3度對他祭出保送

大谷翔平負傷出賽，在打擊區上依然威脅性十足，大都會隊日籍投手千賀滉大先發6.2局僅被敲4安打、失2分，送出10次三振，但...

MLB／大谷韌帶撕裂繼續打DH 天使總管：打到他說不打了

大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂，繼續作為指定打擊出賽，靜待第二意見評估，天使隊總經理梅納西（Perry Minasian）表...

MLB／大谷仰頭不解好球帶 美數據網站：逮到和母星聯絡

大谷翔平帶著撕裂的手肘韌帶，繼續作為指定打擊出賽，今天面對大都會隊先發投手千賀滉大第2打席，一記根據K-Zone顯示並未...

MLB／沒辦法避免大谷翔平受傷？天使教頭：事前無預兆

天使隊日籍好手大谷翔平因手肘尺側副韌帶撕裂，二刀流只剩一刀，本季無法繼續投球，不少球迷怪罪球團「太操」，天使隊總教練尼文...

MLB／大谷抽筋、喊累時零作為 天使總管認這次投完才排檢查

大谷翔平手肘韌帶出現撕裂傷，天使隊成為眾矢之的，遭到質疑操壞「世界至寶」，總經理梅納西（Perry Minasian）被...

MLB／狂飆12K但抽筋退場成隱憂 響尾蛇凱利：很沮喪

響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）今對紅人，主投7局僅挨1安，飆出平生涯紀錄的12次三振，但直到退場仍等不到隊友火力支援，無緣勝投，賽後凱利表示在比賽中又發生右腿抽筋問題。 凱利本

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦