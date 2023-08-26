MLB／大谷仰頭不解好球帶 美數據網站：逮到和母星聯絡

大谷翔平帶著撕裂的手肘韌帶，繼續作為指定打擊出賽，今天面對大都會隊先發投手千賀滉大第2打席，一記根據K-Zone顯示並未進入好球帶的偏高直球被判好球，大谷仰頭咧嘴，棒球數據網站Codify推特逗趣留言：「抓到大谷和母星聯絡了」。

兩軍今天展開3連戰，千賀為大都會打頭陣，大谷則是繼續以打者身分出賽，擔任先發第2棒、指定打擊。

這場日本選手的投打對決，大谷首打席是連續4顆壞球的保送，第2打席在第3局、一壘有人時站上打擊區，球數1好1壞時，第3球是一顆96.2哩偏高直球，主審瑞哈克（Jeremie Rehak）判決好球，大谷不解仰頭咧嘴，再轉向主審舉手、露出純真眼神，大谷最終在這打席敲二壘打。

「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）留言寫著：「翔平充滿敬意的表達對好球帶的不滿」，Codify則是寫道：「抓到翔平和他的母星聯絡了，『現在無法投球，但還能打擊，麻煩送一條新的韌帶來』。」

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