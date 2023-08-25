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MLB／狂飆12K但抽筋退場成隱憂 響尾蛇凱利：很沮喪

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）在比賽中又發生右腿抽筋問題。 法新社
響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）在比賽中又發生右腿抽筋問題。 法新社

響尾先發投手凱利（Merrill Kelly）今對紅人，主投7局僅挨1安，飆出平生涯紀錄的12次三振，但直到退場仍等不到隊友火力支援，無緣勝投，賽後凱利表示在比賽中又發生右腿抽筋問題。

凱利本場比賽僅花86球就完成7局，原本想要續投第8局，沒想到在熱身投球後，凱利竟發生右腿抽筋，最後只能無奈走下投手丘，響尾蛇也緊急換上尼爾森（Kyle Nelson），不過他僅投0.2局被敲2支安打失2分，吞下救援失敗。

凱利近4場比賽2度出現抽筋問題，賽後他表示，「我可以理解有人因為肩膀或手肘撕裂不得不退場，」凱利說道「但近幾場出賽，我已經2次因為抽筋而離場，尤其是對上一支同樣在競爭季後賽的球隊，這對我來說確實很沮喪。」

凱利過去在韓職出賽時，有段時間從手到腳不斷的抽筋，當時他研究後認為是水分補充的問題，「我認為大多數人認為這跟神經系統有關，或是跟水分的補充有關。但現在突然出現這個問題真的很奇怪，我在2019年後，就沒再遇過這個問題。」

凱利季初因右腿的血栓而缺席了近1個月，不過他和球隊都表示，抽筋問題與之前的血栓沒有任何關係。賽後記者會上，凱利也向記者表示他現在的身體狀況很好。總教練羅夫洛（Torey Lovullo）則透露，他仍計劃在下周二，對陣道奇隊的比賽中安排他先發。

血栓 記者會

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