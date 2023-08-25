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MLB／吉布森8局好投領銜 金鶯擊碎藍鳥貝里歐斯不敗紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯今日靠著先發投手吉布森（Kyle Gibson）8局失3分優質先發帶領下，以5：3拿下勝利，拿下近期二連勝。 美聯社
金鶯今日靠著先發投手吉布森（Kyle Gibson）8局失3分優質先發帶領下，以5：3拿下勝利，拿下近期二連勝。 美聯社

金鶯、藍鳥三連戰二戰，金鶯今日靠著先發投手吉布森（Kyle Gibson）8局失3分優質先發帶領下，以5：3拿下勝利，拿下近期二連勝，不過隔壁光芒同樣贏球，勝差維持在2場，而藍鳥則是苦吞二連敗，距離外卡第3還有1.5場勝差。

藍鳥今日派出「金鶯殺手」貝里歐斯（Jose Berrios）先發迎戰金鶯，他生涯對戰金鶯隊數據相當出色，13場出賽拿下10勝0敗，貝里歐斯首次先發面對金鶯得追朔自2016年5月10日，當時是他生涯的第3場比賽，主投5局失3分，退場時無關勝敗。

今日貝里歐斯前三局完美封鎖金鶯打線，藍鳥以2:0暫時領先，原本以為魔咒將繼續上演，但4局下場面風雲變色，狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）率先敲安後，貝里歐斯解決下棒打者，不過接下來投出一顆偏高的直球被桑坦德（Anthony Santander）逮中，將比數扳平。

5局下，穆林斯（Cedric Mullins）與貝里歐斯纏鬥9球後，再度咬中貝里歐斯的直球開轟，後續又被韓德森（Gunnar Henderson）敲安失分，5局結束，金鶯以5：2反超藍鳥。

金鶯老將先發吉布森本場比賽發揮超群，除了在4上遇亂流和6上被貝爾特（Brandon Belt）陽春砲狙擊失分外，他主投8局飆出8次三振失3分，這次也是金鶯本季首次有先發投手投到第8局。

9上，王牌終結者包提斯塔（Felix Bautista）登板收尾，連投10顆四縫線速球解決藍鳥打者，成功收下本季第33次救援成功。

連戰 二戰

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