MLB／紅襪24安狂攻17分創賽季新高 太空人輸16分平隊史紀錄

紅襪今天作客太空人主場，打線前3局狂轟猛炸攻進11分，終場以17：1大勝。紅襪得分和安打數創他們的賽季新高，太空人單場輸16分追平隊史紀錄。

太空人今天推出法蘭斯（J.P. France）先發，他賽前防禦率僅2.75，沒想到這場比賽徹底被打爆，主投2.1局被敲11安，包含2發全壘打，狂失10分，防禦率飆升到3.51。彼拉克（Brandon Bielak）接替投球後，用112球吃掉5.1局，只失3分。

太空人9局上換捕手馬多納度（Martin Maldonado）投球，紅襪再刷進4分，其中捕手王康納（Connor Wong）敲出兩分砲。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽後點名單場7支4的佛度戈（Alex Verdugo），「他是一名好打者，即使在比賽最後，仍維持好的揮棒。」

據ESPN報導，紅襪上次單場24安是2015年8月15日，上次贏16分則是2019年7月25日面對洋基，當時以19：3贏球。太空人輸16分則是隊史第7次，最近一次是2011年9月25日對洛磯。

太空人輸球後72勝57敗跌至外卡第3，紅襪戰績68勝60敗只落後太空人3.5場。