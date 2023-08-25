MLB／卡洛爾敲逆轉兩分砲 響尾蛇氣走紅人登外卡第3

響尾蛇與紅人隊今天上演投手戰，雙方到比賽後段才有分數進帳，響尾蛇靠著台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）的逆轉兩分砲，以3：2氣走紅人。

紅人推出左投威廉森（Brandon Williamson）先發，他主投6局被敲6安，投出6K和1次保送，沒有失分。響尾蛇凱利（Merrill Kelly）表現更誇張，主投7局只被敲1安，狂飆平生涯新高的12K，同樣沒丟分。

"yeah, we'll take a dozen"



Take a look at all 12 of Merrill Kelly's Ks tonight 👀 pic.twitter.com/C7zDF6nM51 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年8月25日

紅人7局下換法瑪（Buck Farmer）接替投球，響尾蛇靠保送和2安打形成無人出局滿壘，彼德森（Jace Peterson）敲安打回第1分，第2分被擋在本壘前，這局響尾蛇就只得到1分。

8局上凱利退場休息，紅人打者杉賽爾（Nick Senzel）轟出陽春砲，史蒂芬森（Tyler Stephenson）得點圈敲出適時安打，反倒以2：1領先，凱利的勝投也飛掉。

卡洛爾在8局下1出局一壘有人情況上場打擊，他逮中對手一顆失投的曲球，掃出右外野方向平射砲，這是他本季第22轟，幫助響尾蛇以3：2逆轉，最終也順利贏球。卡洛爾賽後表示，「我們打得很努力，成為贏球的一部分很有趣。」

Corbin Carroll comes in clutch! pic.twitter.com/JaAV8RCFDz — MLB (@MLB) 2023年8月25日

響尾蛇贏球後戰績67勝61敗，超越紅人成為國聯外卡第3，落後第2的小熊0.5場。紅人戰績67勝62敗，和巨人隊一樣落後響尾蛇0.5場勝差。