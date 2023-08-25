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MiLB／鄧愷威3A先發5局飆8K 奪本季第4勝

中央社／ 台北25日電
美職舊金山巨人隊小聯盟3A台灣投手鄧愷威今天先發登板，投5局飆出8次三振，失掉2分，最終拿下本季第4勝。 中央社
美職舊金山巨人隊小聯盟3A台灣投手鄧愷威今天先發登板，投5局飆出8次三振，失掉2分，最終拿下本季第4勝。 中央社

美職舊金山巨人隊小聯盟3A台灣投手鄧愷威今天先發登板，投5局飆出8次三振，失掉2分，最終拿下本季第4勝；昨天演出猛打賞的紅襪隊3A好手張育成，今天則是4打數0安打。

巨人隊3A今天與教士隊3A交手的賽事，鄧愷威1局下除了出現1次保送，其餘3個出局數都飆出三振；2局下演出3上3下，包含2次三振；3局下遇到亂流，因2次保送、1支安打面臨無人出局滿壘危機，不過讓下一棒擊出滾地球掉1分，再被擊出高飛犧牲打失分，最後跑者盜壘失敗，將傷害減低。

鄧愷威在4局下回穩，被敲一壘安打之後，飆出2次三振，再讓打者擊出左外野平飛球出局；5局下連續解決3名打者，包含1次三振。總計鄧愷威用91球主投5局，被敲2支安打，出現3次保送，飆出8次三振，失掉2分，單場最快球速95.5英里（約153.7公里）。

最後巨人隊3A以14比6擊敗教士隊3A，鄧愷威奪下勝投，本季目前在3A出賽12場含11場先發、投52.2局，拿下4勝4敗，投出68次奪三振，防禦率4.27。

另外一場3A層級賽事，波士頓紅襪隊的張育成先發打第5棒、擔任游擊手，4打數沒有敲出安打，其中吞下1次三振，目前在3A打擊率2成65。

鄧愷威 巨人

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