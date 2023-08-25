MLB／穿99號球衣的男人 徒手接全壘打球還守住食物一滴不漏

高手在民間，運動家隊今天以8：5擊敗白襪隊之戰，觀眾席上演精采接球，一位球迷一手端著食物，另一手徒手接走全壘打球，精準的判斷、流暢的動作，讓食物一滴不灑。

精采畫面出現在6局上，魯克（Brent Rooker）擔任首位打者，敲出一發左外野方向陽春砲，這一轟幫助運動家追近為4：5，左外野看台上一位男性球迷穿著電影「大聯盟（Major League）」中角色馮恩（Ricky Vaughn）的印地安人隊99號球衣，接下來就看他的表演。

這位球迷未戴手套，一路盯著球的來向，在精準的時機伸長左手，徒手接走這記擊球初速103.8哩的擊球，更驚人的是他另一隻手所拿著的食物完全未灑出。

精采畫面登上大聯盟官網及推特，留言詢問球迷：「哪一件事更狂呢？這件球衣或這記接球？」