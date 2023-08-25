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MLB／本季無法再投球 美媒氣到痛批天使罔顧大谷健康

聯合新聞網／ 綜合報導
《FOX Sports》分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。 美聯社
《FOX Sports》分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。 美聯社

天使隊球星大谷翔平因右手肘尺側副韌帶撕裂，本季恐怕無法再登板，身為大谷頭號鐵粉的《FOX Sports》分析師B.韋蘭德（Ben Verlander），氣得撰文痛批天使根本罔顧大谷翔平的健康。

B.韋蘭德近期寫了篇《大谷翔平給了天使一切，天使卻辜負了他》的專欄，文內表示自己對大谷翔平和球賽感到心碎、憤怒和沮喪，並認為大谷早在過去就有許多跡象表明大谷身體出狀況，其中包括手上長水泡和全身抽筋等問題，但天使仍繼續讓他上場，將他推到極限。

這位鐵粉更表示這一切導致了大谷二度受到尺側副韌帶撕裂傷，「結果證明，大谷的身體在過去幾個月內正在瓦解，而天使隊卻告訴大家只是疲勞而已。即使只是疲勞，為什麼在他最初有受傷狀況後的一個月，你們還要讓他固定在5、6天後就上場投球？他已經用出他身體的每一絲力量，你必須給他時間恢復。」

文內B.韋蘭德還以NFL著名四分衛酋長隊馬霍姆斯（Patrick Mahomes）為例，認為偉大的運動員需要受到球隊的保護，因為他們不懂得怎麼保護自己。當時他在季後賽上因為腳踝受傷要求球隊繼續讓他上場，不過球隊告訴馬霍姆斯，沒有接受檢查前是不可能讓他回到球場，這是保護他避免讓傷勢更嚴重。

B.韋蘭德最後認為大谷如果認為需要接受TJ手術，就必須馬上去，「現在我根本不關心天使隊的季後賽，拯救你自己吧。也許明年你就轉隊到一支常勝軍，以後援投手的身分再次上場投球。」

最後對於大谷的未來，B.韋蘭德仍樂觀看待，因為他過去已經面對過同樣的傷勢，而且他一直以來都在打破所有人對他的期望，不要去懷疑這位有史以來最偉大的棒球員。

專欄 手術 運動 天使 韋蘭德

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