快訊

深海捕獲「尖牙巨獸」嘴裡長百顆人牙！ 專家曝怪物超反差身分

MLB／傳史特拉斯堡不只傷到無法投球 連日常生活都有困難

日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客

MLB／傳史特拉斯堡不只傷到無法投球 連日常生活都有困難

聯合新聞網／ 綜合報導
史特拉斯堡。 美聯社
史特拉斯堡。 美聯社

現年35歲的國民隊「天才老史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）稍早傳出將在9月退休，《華盛頓郵報》更指出，史特拉斯堡傷勢嚴重到不只無法投球，連日常生活都出問題。

該報導指出，史特拉斯堡面臨「嚴重神經損傷」，已影響到日常生活，例如抱女兒和用手開門。去年夏天他嘗試復出但失敗，之後進行三次復健，有時站太久，手就會麻掉，為舒緩症狀，他會側躺並按壓胸口。現在史特拉斯堡身邊的人擔心他的生活狀況，而不是棒球生涯。

本季開打前，史特拉斯堡曾再次尋求復出，但他在家鄉進行幾次牛棚訓練後，1月又感到不適，並告知球隊無法參加春訓。《華盛頓郵報》透露，除了今年4月去找隊醫，他本季沒造訪過國民主場，4月底開始停止所有運動。

史特拉斯堡2020年8月曾接受腕隧道手術，《華盛頓郵報》認為事後來看，這可能是錯誤的判斷，他當時應接受胸廓出口症候群的相關手術。

史特拉斯堡生涯113勝62敗，累積1723次三振，防禦率3.24。他2019年率隊拿下隊史唯一1座世界大賽冠軍，並拿下世界大賽MVP，季後他和國民以7年2.45億美元（約台幣78億）續約，此後只為國民再投31.1局。

Stephen Strasburg 國民

相關新聞

MLB／78億合約期內只投31.1局 史特拉斯堡傳9月引退

從「天才小史」投到「天才老史」，近年傷病纏身的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）傳出即將退休，國民隊尚未證...

MLB／專家估大谷身價掉1億美元 各隊搶人態勢不會改變

大谷翔平手肘尺側副韌帶撕裂，「投手大谷」的2023年賽季提前落幕，預計續以指定打擊出賽，外界熱議傷勢對他季後投入自由市場...

MLB／投手大谷本季已登出 打者翔平決定效仿「他」繼續打

天使隊球星大谷翔平昨日雙重賽首戰只投1.1局就退場，第2場以指定打擊續戰，不料賽後診斷結果竟是右手肘尺側副韌帶撕裂，本季確定不會再登板，不過根據最新消息，大谷仍會以打者身分打滿剩餘的賽季。 大谷

MLB／洋基瀕臨淘汰仍不願提早關機 柯爾：我有領薪水

洋基歷經難堪的9連敗後，打進季後賽的機率可說是微乎其微，不過陣中王牌先發柯爾（Gerrit Cole）卻不會為了保護手臂而提早關機。 柯爾去年總共投了200.1局，然後在季後賽又多投了18.2局

MLB／觀眾問候「誰啊？不認識」 道奇新秀生涯首轟自介

道奇隊新人布許（Michael Busch）首打席站上打擊區，觀眾席上傳來「你誰啊？」的問候聲，他在第二打席用全壘打自我...

MLB／傳史特拉斯堡不只傷到無法投球 連日常生活都有困難

現年35歲的國民隊「天才老史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）稍早傳出將在9月退休，《華盛頓郵報》更指出，史特拉斯堡傷勢嚴重到不只無法投球，連日常生活都出問題。 該報導指出，史特

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦