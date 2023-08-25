MLB／傳史特拉斯堡不只傷到無法投球 連日常生活都有困難

現年35歲的國民隊「天才老史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）稍早傳出將在9月退休，《華盛頓郵報》更指出，史特拉斯堡傷勢嚴重到不只無法投球，連日常生活都出問題。

該報導指出，史特拉斯堡面臨「嚴重神經損傷」，已影響到日常生活，例如抱女兒和用手開門。去年夏天他嘗試復出但失敗，之後進行三次復健，有時站太久，手就會麻掉，為舒緩症狀，他會側躺並按壓胸口。現在史特拉斯堡身邊的人擔心他的生活狀況，而不是棒球生涯。

本季開打前，史特拉斯堡曾再次尋求復出，但他在家鄉進行幾次牛棚訓練後，1月又感到不適，並告知球隊無法參加春訓。《華盛頓郵報》透露，除了今年4月去找隊醫，他本季沒造訪過國民主場，4月底開始停止所有運動。

史特拉斯堡2020年8月曾接受腕隧道手術，《華盛頓郵報》認為事後來看，這可能是錯誤的判斷，他當時應接受胸廓出口症候群的相關手術。

史特拉斯堡生涯113勝62敗，累積1723次三振，防禦率3.24。他2019年率隊拿下隊史唯一1座世界大賽冠軍，並拿下世界大賽MVP，季後他和國民以7年2.45億美元（約台幣78億）續約，此後只為國民再投31.1局。