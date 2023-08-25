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MLB／觀眾問候「誰啊？不認識」 道奇新秀生涯首轟自介

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊新人布許第4局敲出陽春砲，是個人生涯首轟。法新社
道奇隊新人布許第4局敲出陽春砲，是個人生涯首轟。法新社

道奇隊新人布許（Michael Busch）首打席站上打擊區，觀眾席上傳來「你誰啊？」的問候聲，他在第二打席用全壘打自我介紹，他是道奇農場排名第2、大聯盟百大新秀第47的潛力新秀。

道奇今天在客場與守護者隊交手，先完成昨天的未完賽事，休息30分鐘後展開今天表訂賽事，道奇分別以6：1、9：3贏球一日兩勝，布許在第二場擔任先發第7棒、指定打擊，4打數敲出1安打、貢獻2分打點。

布許的首打席在第2局站上打擊區，觀眾席上傳來「你誰啊？Michael？我不認識你」的問候聲，他在該打席遭到三振，隨後就在第4局敲出陽春砲，這是他的生涯首轟。

「第一個打席不是我想要的內容。」布許表示，「我做了一點調整，逮到一顆好球攻擊，確實地擊到球。」

布許本季先前二遊大聯盟，第一次在7場比賽內繳出打擊率2成11，第二次為8場比賽打擊率1成92；這回再返大聯盟，打擊狀況有顯著提升，今天產出首轟，他表示：「其實沒有太大改變，但我近期確實感覺比較好，試著耐心一點，等待想要的球去攻擊，這就是目前呈現的。」

道奇 大聯盟 守護者

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