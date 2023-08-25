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MLB／大谷右手肘受傷本季不再投球 恐影響身價

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平右手肘受傷，本季不再登板投球。（路透）
大谷翔平右手肘受傷，本季不再登板投球。（路透）

天使隊球星大谷翔平昨在雙重賽首戰登板對決紅人隊，敲出本季第44轟、獨居大聯盟全壘打王，但只投1.1局就退場，第2場以指定打擊打滿全場，不料賽後診斷結果竟是右手肘尺側副韌帶撕裂，本季確定不再投球。

天使球迷、日本民眾來說，大谷突傳肘傷，成為本季最大震撼彈，目前未決定是否手術，球季結束後成為自由球員，勢必影響身價。

大谷昨首戰1局下轟兩分砲，再次獨居大聯盟最多轟，不過投不滿兩局退場，最快球速僅94.4哩，天使終場4：9落敗，總教練尼文解釋是手臂疲勞；大谷短暫休息後再打第2場，5打數1安打、吞下1次三振，天使投手群再度崩盤，以3：7輸球，吞4連敗。

大谷曾在2018年動過右手肘韌帶置換手術，隔年未登板、專心當打者，今年在投手丘上繳出10勝5敗、防禦率3.14，合計132局投出167次三振，站上打擊區也有44轟、91分打點、3成04打擊率，成為美聯MVP大熱門，如今投手數據無法再增加。

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