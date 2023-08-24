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MLB／大谷受傷恐影響身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。 美聯社
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。 美聯社

大谷翔平今年球季結束後將成為自由球員，原本外界看好他能拿到總值至少5億美元的的大合約，如今大谷出現右肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷勢，除了本季不能投球外，《洛杉磯時報》記者迪喬瓦納（Mike DiGiovanna）更指出，新合約金額會大受影響。

投手大谷本季出現不少傷勢，包括指甲裂開、手指起水泡及右手抽筋。大谷先前自請跳過一次先發，沒想到今天再度登板就出事，只投1.1局就黯然退場，根據天使球團說法，大谷是右手肘尺側副韌帶撕裂。這跟他2018年受傷位置差不多，他當時決定動TJ手術，關機一年。

對此，迪喬瓦納發文寫道，「如果大谷進行第2次TJ手術，將對他的自由球員身價產生巨大衝擊，無法想像有球隊願意花5億美元讓他成為一刀流球員。」迪喬瓦納也提出一項解決方案，「給大谷一份指定打擊薪水，並提供大量的投球激勵獎金。」

大谷今年在投手丘上繳出10勝5敗、防禦率3.14，132局投出167次三振的成績，打擊也有44轟、91分打點、3成04打擊率的誇張數據。儘管接下來投球成績無法增加，天使戰績又低迷，但根據「Fangraphs」網站計算，大谷的勝場貢獻值（fWAR）高達8.5；美聯第2名的席格（Corey Seager）fWAR只有5.0，因此大谷仍是美聯MVP最大熱門。

大谷翔平 天使

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