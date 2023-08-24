MLB／大谷翔平上壘後被狂戳 克魯茲：想確認是不是真人
天使今天和紅人隊打雙重賽，第2戰出現有趣一幕，大谷翔平掃出長打站上二壘後，鎮守游擊的紅人菜鳥克魯茲（Elly De La Cruz）往他身上戳三下，克魯茲賽後解釋，自己只是想確認大谷是不是真人。
大谷翔平5局下掃出長打，將隊友推進到三壘，自己則站上二壘，此時克魯茲突然往大谷翔平手臂開戳，而大谷也邊笑邊模仿克魯茲的打擊姿勢，兩人看起來都非常開心。
克魯茲賽後透過翻譯表示，「在那之前我和隊友麥克連（Matt McLain）談過，我告訴他，『嘿！我們要摸摸看大谷，看看他是不是真的。』」
這段有趣的畫面被上傳到網路引發熱議，球迷紛紛留言寫道，「你怎麼能不對棒球感到浪漫？」、「不怪他，是我也這麼做」、「他們是棒球運動的未來」。還有許多紅人迷異想天開，認為克魯茲在招募大谷到紅人。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言