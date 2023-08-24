MLB／大谷翔平上壘後被狂戳 克魯茲：想確認是不是真人

天使今天和紅人隊打雙重賽，第2戰出現有趣一幕，大谷翔平掃出長打站上二壘後，鎮守游擊的紅人菜鳥克魯茲（Elly De La Cruz）往他身上戳三下，克魯茲賽後解釋，自己只是想確認大谷是不是真人。

大谷翔平5局下掃出長打，將隊友推進到三壘，自己則站上二壘，此時克魯茲突然往大谷翔平手臂開戳，而大谷也邊笑邊模仿克魯茲的打擊姿勢，兩人看起來都非常開心。

Elly De La Cruz gotta check if Shohei is real 😂🦄@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/JLcIHEhdr3 — Bally Sports West (@BallySportWest) 2023年8月24日

克魯茲賽後透過翻譯表示，「在那之前我和隊友麥克連（Matt McLain）談過，我告訴他，『嘿！我們要摸摸看大谷，看看他是不是真的。』」

這段有趣的畫面被上傳到網路引發熱議，球迷紛紛留言寫道，「你怎麼能不對棒球感到浪漫？」、「不怪他，是我也這麼做」、「他們是棒球運動的未來」。還有許多紅人迷異想天開，認為克魯茲在招募大谷到紅人。