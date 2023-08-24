MLB／投手大谷因傷本季關機 打者翔平是否續戰有待觀察

天使隊總經理米納希安今天宣布震撼棒壇的消息，「二刀流」球星大谷翔平手肘韌帶撕裂傷，本季不會再上場投球，是否打擊有待觀察。

洛杉磯天使隊今天在主場災情連連，不只4比9、3比7在雙重賽一日吞下2敗，遭到辛辛那提紅人隊橫掃；陣中明星大谷翔平傳出重大傷勢，本季剩下約1個月的賽程不會再上場投球。

大谷翔平今天在午場先發投球，但只投1.1局、面對5名打者，本場用球數僅26球的情況下，提前退場。原本球團對外說明，大谷翔平退場原因是「手臂疲勞」，並在晚場比賽繼續打擊。

不過晚間比賽之後，米納希安（Perry Minasian）正式說明，大谷翔平的傷勢遠比「手臂疲勞」嚴重，經過核磁共振檢查之後，確定是「尺骨側副韌帶」（Ulnar Collateral Ligament）撕裂傷。

大谷翔平2018年挑戰美國職棒第1年就曾經發生一樣傷勢，當年球季結束之後進行俗稱湯米約翰（Tommy John）的韌帶重建手術，2019年整季都沒有出賽投球。

大谷翔平本季固定在投球日接受媒體訪問，不過今天賽後他沒有面對媒體，米納希安在記者會上說明他的傷勢。

米納希安表示，大谷翔平傷勢的嚴重程度還要徵詢其他專家意見，暫時無法確定是否開刀治療。

天使隊本季剩下34場比賽，大谷翔平是否以打者身分繼續出賽？米納希安表示，仍然要觀察大谷的身體狀況。大谷翔平2018年發生手肘傷勢之後，雖然不再投球，但仍以打者身分出賽。

今天雙重賽，大谷翔平首戰提前退場之後，晚間比賽仍然以第2棒指定打擊的角色上場，5打數1安打。

天使隊明天休兵之後，將展開9天的客場之旅，25日出戰紐約大都會隊。

媒體關心，大谷翔平是否會隨隊到紐約比賽？米納希安表示，還在評估當中，相信大谷會好好考量自己的狀況，「我們都知道他有多想要比賽」，但現在是大谷需要好好做決定的時候。

米納希安也說，考慮到大谷在2018年也曾帶傷繼續當打者，「在紐約他如果出現在打線上，我也不會意外」。