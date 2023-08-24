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MLB／大谷翔平投打兩頭燒操爆韌帶？天使總管不同意

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊二刀流好手大谷翔平尺側副韌帶撕裂，本季確定無法投球。 美聯社
天使隊二刀流好手大谷翔平尺側副韌帶撕裂，本季確定無法投球。 美聯社

天使隊二刀流好手大谷翔平尺側副韌帶撕裂，本季確定無法投球，至於是否還會擔任指定打擊，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）說：「讓他好好思考。」至於因過度操勞才導致受傷的說法，梅納西並不認同。

大谷翔平今天在天使隊雙重賽首戰登板投球，但僅投1.1局就退場休息，第二場以指定打擊身分打滿全場，賽後消息傳出，大谷在第一場打完就知道自己韌帶撕裂傷，但還是堅持要上場，梅納西說：「他是一個心態很堅定的人。」

然而韌帶撕裂傷的結果，大谷翔平無論是否開刀本季都確定不會再投球，至於是否繼續打擊？梅納西說：「我想他需要時間思考，也跟親近的朋友討論一下，我們也在尋求備案，相信他會做出正確決定，無論是什麼我們都支持，但我不會意外他又出現在打線中，我知道他有多想打球。」

今年大谷作為打者出賽126場、作為投手先發23場，都是天使隊最多，投打兩端超負荷被外界認為是受傷主因，但梅納西表示：「不，他這樣的表現已經很多年，受傷是很難說的，我也看過負擔不多的投手受一樣的傷，當你投到這樣的球速，偶爾會出現傷勢。」

天使 大谷翔平 球速

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