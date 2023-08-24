MLB／投手大谷關機、楚奧特打1天就回傷兵 網：天使結束了

天使隊可說是屋漏偏逢連夜雨，今天雙重賽面對紅人皆吞敗，球隊總管梅納西（Perry Minasian）更宣布大谷翔平尺側副韌帶撕裂，投手大谷要提前關機。另外，剛歸隊的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）將再度進入傷兵名單。

楚奧特美國時間7月3日遭遇左手鉤狀骨骨折傷勢，動刀治療後缺陣38場比賽才回歸。他昨天4打數1安打，受訪時聲稱手還會痛，但想打完本季剩餘比賽。結果他今天雙重賽都沒上場，梅納西賽後加碼宣布他將回到傷病名單。如同張育成的例子，鉤狀骨骨折傷勢難以判斷何時能完全恢復。

兩大超級巨星受傷，推特出現許多天使舉白旗的討論，有網友表示，「天使賽季結束了」、「這支球隊被詛咒」、「這可能是史上最差的交易截止日」、「我最愛的球隊傷害我最愛的球員」、「我向天使球迷表示最誠摯的哀悼」。

天使目前戰績61勝67敗，落後外卡第3的水手10.5場勝差，賽季剩34場比賽。楚奧特本季出賽82場，308打數敲出18轟，44分打點，打擊三圍.263/.367/.490。