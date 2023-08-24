MLB／洋基總管坦言本季是災難 賈吉自曝隊友常虧沒三響砲

洋基隊創下隊史自1982年以來最長連敗紀錄，總管凱許曼（Brian Cashman）直言這賽季是場災難，會找出解決方法。今天洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯首次三響砲，以9：1擊退國民隊，終止難堪的9連敗，賈吉賽後笑稱自己終於回應隊友的調侃。

今天賽前洋基吞下9連敗，戰績60勝65敗，幾乎將季後賽大門關上。凱許曼直言，「這賽季是一場災難，絕對令人震驚，我們球隊任何人都沒想到這會發生。我已經多次和老闆會面，這不是我們習慣的事，有很多內部評估正進行中。」

洋基今天主場迎戰國民，推出本季表現極差的塞佛里諾（Luis Severino）先發，沒想到他繳出6.2局無失分好投，退場時獲球迷歡呼，對此他表示，「我被噓過很多次，所以球迷為我歡呼是好事。」

賈吉是本場比賽致勝功臣，他上演生涯首次單場三響砲，灌進6分打點，加入隊友瑞佐（Anthony Rizzo）和東岡凱爾（Kyle Higashioka），成為三響砲俱樂部成員。賈吉賽後笑稱，「每次我打出雙響砲，無法打出第3轟，他們都會提醒我。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）球員時期也曾打過三響砲，他以為賈吉早就完成過，他被媒體糾正後笑說，「歡迎加入。他很特別，今年表現和去年基本上一樣，只是缺席一段時間。」