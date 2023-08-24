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MLB／藤浪9上登板連飆3K守住勝利 助金鶯美東內戰捕藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊與藍鳥隊今日進行美東內戰，日籍投手藤浪晉太郎9上登板後援，面對藍鳥中心棒次連飆3K，成功守住勝利，率隊以7比0贏球。 路透社
金鶯隊與藍鳥隊今日進行美東內戰，日籍投手藤浪晉太郎9上登板後援，面對藍鳥中心棒次連飆3K，成功守住勝利，率隊以7比0贏球。 路透社

金鶯隊與藍鳥隊今日進行美東內戰，日籍投手藤浪晉太郎9上登板後援，面對藍鳥中心棒次連飆3K，成功守住勝利，率隊以7比0贏球。

前8局打完金鶯以7比0大幅領先藍鳥，藤浪9局上登板，面對藍鳥2到4棒通通讓對手吃K，總計藤浪後援1局無失分，飆出3次三振，用16球（9顆好球）完成任務，連兩場無失分後防禦率微幅降低至7.83，此役最快球速來到99.9英里（約161公里）。

金鶯先發投手克里默（Dean Kremer）今日投6局，被揮出5支安打沒有失分，6局結束後以勝投候選人之姿退場，後續接任的韋伯（Jacob Webb）和卡諾（Yennier Cano）和藤浪各吃下1局無失分。

金鶯打線今日全員皆兵，全場合計共敲出10支安打，僅穆林斯（Cedric Mullins）沒有安打表現，桑坦德（Anthony Santander）今日雙響炮領銜，狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）今日也有2分打點進帳。

金鶯 藍鳥 Adley Rutschman

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