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MLB／裁判認定抹油「手非常黏 」教士旅日守護神遭驅逐出場

聯合新聞網／ 綜合報導
教士後援投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）未能通過裁判的檢查遭驅逐出場，賽後將面臨10場禁賽處罰。 路透社
教士後援投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）未能通過裁判的檢查遭驅逐出場，賽後將面臨10場禁賽處罰。 路透社

教士隊今日以4比0完封馬林魚，拿下本季第61勝，不過比賽中卻發生插曲，教士後援投手蘇亞雷斯（Robert Suarez）未能通過裁判的檢查遭驅逐出場，賽後將面臨10場禁賽處罰。

蘇亞雷斯在8局上熱身完畢準備登板時，接受裁判蒂奇諾（Todd Tichenor）的檢查，沒想到檢查蘇亞雷斯的手和棒球手套後，蒂奇諾認定蘇亞雷斯手太黏，直接將蘇亞雷斯驅逐出場。

蒂奇諾後續在裁判報告上表明原因，「當時我們只是進行例行性的檢查，後面發現到他手套其中一側有種黏黏的東西。我們幾個裁判聚集在一起，都一致認為這太黏了，有夠黏，所以他就被驅逐出場了。」

身為事主的蘇亞雷斯賽後表示相當震驚，並說自己沒有用任何外來物質，「就像在中午比賽一樣，我只是塗了一些防曬乳，這就是他們決定將我驅逐出場的原因。我絕對沒有使用任何違規或是被禁止的物質。」

不過蒂奇諾則不買單蘇亞雷斯的說法，「我知道那不僅僅是松香而已。我接受訓練。但是我不能告訴你那是甚麼。」

蘇亞雷斯（Robert Suarez）去年自日職本神虎轉戰大聯盟，出賽45場，投出5勝1敗11中繼成功、2.27防禦率的佳績，季後與教士簽下5年4600萬美元長約，不過本季飽受傷病所苦近期才重新回到球隊，僅後援出賽13場，拿下2勝2敗，防禦率4.73，現在又將面臨10場禁賽，對教士來說是雪上加霜。

裁判 防曬 教士 馬林魚 大聯盟

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