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MLB／沒得休！ 大谷首戰1.1局退場、晚場還是繼續先發DH

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷雙重賽首戰僅投1.1局就因手臂疲勞退場，打擊後續也緊急換上代打，不過後續傳來好消息，大谷將在第二戰先發打擊。 路透社
大谷雙重賽首戰僅投1.1局就因手臂疲勞退場，打擊後續也緊急換上代打，不過後續傳來好消息，大谷將在第二戰先發打擊。 路透社

天使與紅人今日進行雙重賽，其中日籍球星大谷翔平首局即夯出本季第44發全壘打，但投1.1局就因手臂疲勞退場，打者翔平也同時退場更換代打，不過後續傳來好消息，大谷將在第二戰繼續先發擔任打擊。

大谷今天首戰擔任先發第2棒和投手，並在1局下就轟出一發兩分砲，幫助球隊率先破蛋，也超越勇士隊一壘手歐森（Matt Olson）再次坐上大聯盟全壘打王的寶座。

不過大谷在2局上投球時，面對紅人英卡納西恩—史特朗德（Christian Encarnacion-Strand）表示自己不能再投下去，總教練總教練尼文（Phil Nevin）趕緊將他換下場，後續派出安德森（Tyler Anderson）接替投球，後續投4.2局失3分，被敲3安其中包括1發全壘打承擔敗投，接下來4任投手仍擋不住紅人攻勢皆有失分，終場天使就以9比4不幸輸球。

賽後總教練尼文則表示：「目前還要一點時間，他還在檢查當中，他跟我說他投起來手不會痛，但感覺怪怪的。感覺就像是之前說的手臂不舒服的感覺。」

不過雙重賽第二戰的先發名單出爐，大谷仍在先發打序當中，擔任第二棒指定打擊。

二戰

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