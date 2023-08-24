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MLB／塞佛里諾回神、賈吉生涯首次三響砲 洋基中止9連敗
洋基隊今天終於以9：1擊敗國民隊，終止9連敗的難堪紀錄，「法官」賈吉（Aaron Judge）挺身而出，締造生涯第一次單場三響砲，一人貢獻3安打、6分打點。
洋基昨天吞下9連敗，創下隊史自1982年以來的最長連敗紀錄，賽前連總管凱許曼（Brian Cashman）都坦承這個賽季是一個災難，再輸球就是1913年以來最長連敗，但凱許曼相信「我們會盡全力找回競爭力」。
簽下9年3.6億美元合約的賈吉有所回應，1局上的陽春砲就為洋基隊先馳得點，2局上的滿貫砲更將領先擴大到6：0，7局下洋基隊的3分攻勢中包含賈吉的一發陽春砲。
賈吉的第一轟終結洋基連續61局未曾領先的窘境，生涯第5支滿貫砲則避免球隊再度陷入連敗，第3轟則讓他成為隊史第34次、第25位敲出三響砲的球員，本季累積27轟、54分打點都在洋基排名第1。
洋基隊投手群也表現不俗，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）6.2局僅被敲出1支安打，另有2K、2保送，沒有失分，佩雷塔（Wandy Peralta）在9局登板投出3K，但被史密斯（Dominic Smith）敲出一轟無緣聯手完封。
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