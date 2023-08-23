MLB／水手8連勝、遊騎兵6連敗 美西三強鼎立沒天使的事

美聯西區本季呈現三強鼎立，明星賽前戰績不佳的水手隊，近期拉出一波8連勝，目前只落後第2的太空人0.5場勝差。反觀坐穩大半季龍頭的遊騎兵最近苦吞6連敗，領先太空人只剩0.5場勝差。至於同日輸球的天使與季後賽漸行漸遠，運動家則持續穩坐大聯盟爐主。

水手交易大限沒太多補強，還送走終結者塞瓦德（Paul Sewald），沒想到「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）八月徹底覺醒，先前4戰狂敲17安破大聯盟紀錄。水手戰績有望繼續提升，因為結束與白襪系列賽後，接下來對手是戰績倒數前2的皇家和運動家。

遊騎兵與水手相反，交易大限前展現企圖心，盤來2名先發強投薛則（Max Scherzer）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。薛則效力遊騎兵前3戰都繳出優質先發並奪勝，第4戰面對釀酒人主投3.2局丟3分退場，吞下敗投。蒙哥馬利轉隊後4場都是優質先發，防禦率僅1.73，但球隊只拿到2勝2敗。

三壘手容恩（Josh Jung）8月7日進傷兵名單，遊騎兵近一周打擊低迷，得分和打擊率都是大聯盟倒數第3，成為輸球原因。目前遊騎兵72勝54敗暫居第1；太空人72勝55敗排第2；水手71勝55敗緊追在後，排名隨時可能大洗牌。