MLB／法蘭柯行政停職光芒火力不減 菜鳥游擊首轟就是滿貫

光芒隊22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）日前被爆出與未成年女性交往，今大聯盟決定以涉嫌與未成年少女發生性關係為由，將他放進行政停職（administrative leave）名單中，不過光芒今天仍以12：4大勝洛磯隊，同時金鶯隊輸球，雙方勝差縮小到2場。

據《ESPN》報導，法蘭柯正接受多明尼加警方和大聯盟官方調查，儘管法蘭柯目前沒被提訴訟，但上周有檢察官表示，負責未成年與性暴力部門正協助警方調查。

大聯盟今天發表聲明，法蘭柯行政停職將立即生效，會在適當時機做進一步評論。光芒官方也支持官方決定，完成調查前不會再發表更多聲明。

大聯盟官網報導，被放進行政停職非懲罰性質，據大聯盟及球員工會的《反家暴、性侵、虐童政策》，遭行政停職的球員仍可拿到薪水，並累積大聯盟年資，因此光芒仍要支付法蘭柯薪水。

法蘭柯缺陣似乎未影響光芒打擊火力，上周日對天使隊狂灌18分，今天面對洛磯隊又以12：4贏球。頂替法蘭柯鎮守先發游擊手的菜鳥巴薩貝（Osleivis Basabe）敲出生涯首轟，就是一發滿貫砲。他賽後表示，「我很開心首轟以這種方式出現，我沒有期待這麼快發生，因為我不是全壘打型打者。」