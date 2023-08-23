快訊

2警抓蛇影片曝！西門町驚見3公尺「黃金巨蟒」 婦人急奔派出所求助

殘骸照曝光剩外殼！網紅款「萬能充行動電源」爆炸驚人 插座充電線全沒事

接民主基金會月薪11萬副執行長？林飛帆在美回應傳聞

MLB／紅人大物新秀克魯茲能轟又能跑 打破大聯盟百年紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯茲發動盜壘，完成單季10轟20盜，打破邦茲保持的百年紀錄。 法新社
克魯茲發動盜壘，完成單季10轟20盜，打破邦茲保持的百年紀錄。 法新社

紅人隊大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）今天在面對天使隊比賽中展現快腿達成本季第20盜，加上已有10轟，打破大聯盟百年多來最速紀錄，幫助紅人以4：3擊退天使。

克魯茲首局選到四壞球保送後，就展現快腿盜上二壘，他在生涯第64場比賽達成「10轟、20盜」，超越邦茲菜鳥1986年的65場，成為自1900年以來花最少場達成10轟20盜的新秀。

克魯茲登上大聯盟後展現驚人身體素質及全能身手，先前用97.9英里與99.8英里的傳球，兩度改寫史上最快助殺紀錄。7月9日對上釀酒人隊時，單局連盜3個壘包創隊史近104年首見紀錄，也是大聯盟1920年起，單局3盜的最年輕球員。

不過克魯茲近期打擊狀態不佳，近30場比賽打擊率僅0.210，119打數吞下50次三振。本季累積10轟20盜，打擊率0.254，整體攻擊指數（OPS）0.759只略優於聯盟平均。

紅人 天使

相關新聞

MLB／好慘！洋基41年來首見9連敗 外卡排名還輸天使

洋基隊今天投手群做到該做的，只讓國民隊攻下2分，然而打線全場僅擠出2支安打，最終仍以1：2輸球慘吞9連敗，創下隊史自19...

MLB／楚奧特復出戰安打開張但大谷3支0 天使還是輸紅人

天使隊球星楚奧特（Mike Trout）為了季後賽，手還在痠痛就拚著上場，帶動球隊3轟攻勢，然而天使隊投手露出罩門，依舊...

MLB／要不到大谷、楚奧特簽名 前天使投手出奇招

曾跟楚奧特（Mike Trout）當過隊友，哈倫（Dan Haren）打著如意算盤，將兩件球衣寄到天使隊，希望獲得大谷翔...

MLB／法蘭柯行政停職光芒火力不減 菜鳥游擊首轟就是滿貫

光芒隊22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）日前被爆出與未成年女性交往，今大聯盟決定以涉嫌與未成年少女發生性關係為由，將他放進行政停職（administrative leave）名單中，

MiLB／潘文輝高階1A初登板是後援 沙子宸1A先發4局丟1分

美職小聯盟響尾蛇隊2A台灣投手林昱珉今天先發登板，投5.2局失4分，飆出在2A最多的9次三振，最後無關勝敗；費城人隊潘文...

MLB／紅人大物新秀克魯茲能轟又能跑 打破大聯盟百年紀錄

紅人隊大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）今天在面對天使隊比賽中展現快腿達成本季第20盜，加上已有10轟，打破大聯盟百年多來最速紀錄，幫助紅人以4：3擊退天使。 克魯茲首局選到四壞球

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦