MLB／紅人大物新秀克魯茲能轟又能跑 打破大聯盟百年紀錄
紅人隊大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）今天在面對天使隊比賽中展現快腿達成本季第20盜，加上已有10轟，打破大聯盟百年多來最速紀錄，幫助紅人以4：3擊退天使。
克魯茲首局選到四壞球保送後，就展現快腿盜上二壘，他在生涯第64場比賽達成「10轟、20盜」，超越邦茲菜鳥1986年的65場，成為自1900年以來花最少場達成10轟20盜的新秀。
克魯茲登上大聯盟後展現驚人身體素質及全能身手，先前用97.9英里與99.8英里的傳球，兩度改寫史上最快助殺紀錄。7月9日對上釀酒人隊時，單局連盜3個壘包創隊史近104年首見紀錄，也是大聯盟1920年起，單局3盜的最年輕球員。
不過克魯茲近期打擊狀態不佳，近30場比賽打擊率僅0.210，119打數吞下50次三振。本季累積10轟20盜，打擊率0.254，整體攻擊指數（OPS）0.759只略優於聯盟平均。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言