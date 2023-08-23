MLB／紅人大物新秀克魯茲能轟又能跑 打破大聯盟百年紀錄

紅人隊大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）今天在面對天使隊比賽中展現快腿達成本季第20盜，加上已有10轟，打破大聯盟百年多來最速紀錄，幫助紅人以4：3擊退天使。

克魯茲首局選到四壞球保送後，就展現快腿盜上二壘，他在生涯第64場比賽達成「10轟、20盜」，超越邦茲菜鳥1986年的65場，成為自1900年以來花最少場達成10轟20盜的新秀。

Elly De La Cruz has 10 homers and 20 steals through 64 games, the quickest ever to reach that mark! pic.twitter.com/ZbOtvdPRMK — MLB (@MLB) 2023年8月23日

克魯茲登上大聯盟後展現驚人身體素質及全能身手，先前用97.9英里與99.8英里的傳球，兩度改寫史上最快助殺紀錄。7月9日對上釀酒人隊時，單局連盜3個壘包創隊史近104年首見紀錄，也是大聯盟1920年起，單局3盜的最年輕球員。

不過克魯茲近期打擊狀態不佳，近30場比賽打擊率僅0.210，119打數吞下50次三振。本季累積10轟20盜，打擊率0.254，整體攻擊指數（OPS）0.759只略優於聯盟平均。