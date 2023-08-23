MLB／楚奧特復出戰安打開張但大谷3支0 天使還是輸紅人

天使隊球星楚奧特（Mike Trout）為了季後賽，手還在痠痛就拚著上場，帶動球隊3轟攻勢，然而天使隊投手露出罩門，依舊以3：4輸給紅人隊吞下二連敗，61勝65敗的成績與外卡第三名的水手隊拉開到10場勝差。

楚奧特在7月初對教士隊打擊時導致左手腕鉤狀骨骨折，相隔49天歸隊先發，今天擔任第3棒、中外野手，前3打數沒建功還有一次雙殺打，不過8局下終於敲出歸隊首安，4打數1安打，打擊率2成63作收。

大谷有援軍楚奧特復出，可惜自己今日3打數掛蛋。 美聯社

打第4棒、指定打擊的大谷翔平表現也不理想，3打數無安打，吞下2次三振，另靠1次四壞保送上壘，打擊率下滑到3成04。

天使隊今天在2局下有朱力（Brandon Drury）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）「背靠背」連兩打席開轟，兩支陽春砲將比數超前為2：1，4局下捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）再追加一發陽春砲。

不料5局上投手及守備一口氣把領先吐回去，先是保送、二壘安打，在2出局後形成二、三壘有人，菜鳥一壘手薛耶爾（Nolan Schanuel）卻出現接球失誤，讓紅人隊一口氣跑回2分追平比數，接著史提爾（Spencer Steer）的二壘打為紅人隊打回超前分，也成為勝利打點。

天使隊先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）6局投出9次三振，被敲5支安打，丟掉4分僅1分責失，卻要吞下本季第10敗；紅人隊先發投手亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）則以7局失3分的優質先發，取得本季第7勝。