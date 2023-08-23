MLB／好慘！洋基41年來首見9連敗 外卡排名還輸天使

洋基隊今天投手群做到該做的，只讓國民隊攻下2分，然而打線全場僅擠出2支安打，最終仍以1：2輸球慘吞9連敗，創下隊史自1982年以來的最長連敗紀錄。

目前60勝65敗的洋基隊是美聯東區唯一勝率不到5成的球隊，在美聯外卡排名甚至還在天使隊後面，距離外卡第三名的水手隊有10場勝差。

洛登（Carlos Rodon）離開15天傷兵名單歸隊，今天擔任洋基隊先發投手，投完6局僅用68球，被敲6支安打但僅丟掉1分，還是在3局上被奇布（Carter Kieboom）敲出陽春砲才失分。

洋基隊手感依舊冰冷，雖然3局下捕手羅特威特（Ben Rortvedt）轟出陽春砲追平比數，但下一支安打直到7局下才出現，也還是羅特威特敲出，其他成員全繳白卷，包含今天先發的第三號新秀皮雷拉（Everson Pereira）及另一位大物新秀培拉薩（Oswald Peraza）。

國民隊全場敲出7支安打，但關鍵得分還是靠全壘打，8局上阿布姆斯（CJ Abrams）的陽春砲成為致勝一擊。