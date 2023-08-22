MLB／季後賽之路漸行漸遠 洋基升上農場第三號新秀拯救打線

去年狂掃99勝的洋基本季陷入近年來最大低潮，目前距離5成勝率有四場距離。在美聯東區位居墊底，這對於歷史輝煌的洋基來說是難以接受的事情，隨著季後賽越發渺茫，球隊在近期也宣布將拉上小聯盟第三號新秀皮雷拉（Everson Pereira），希望他能給貧弱的打線注入活水。

洋基開季就因傷病困擾而起伏不斷，到了下半季變得更加掙扎，近期苦吞8連敗，是隊史自1995年以來最長，不只輪值頻頻折損大將，最近一個月團隊攻擊指數還跌到聯盟第25名，攻守兩端的失衡也讓他們戰績一路南下。

世仇紅襪雖然是分區倒數第二，但橫掃洋基後已領先多達5.5場，如果沒有太大意外，洋基將迎來33年來首度墊底，目前洋基已連續30年勝率高於5成，在大聯盟歷史排名第二。

為了改善低迷的打線，洋基拉上了在3A的外野手皮雷拉，來自委內瑞拉的他本季在小聯盟2A和3A合計81場出賽，繳出.300/.373/.548的打擊三圍，另外掃出18轟，是大聯盟官方第80號新秀。

皮雷拉預計將在這周主場對國民的系列賽中亮相，球隊目前規劃他守左外野，除此之外，洋基還將另一名大物多明奎茲（Jasson Dominguez）升上3A，或許9月擴編前可能還會有更多年輕球員提前登上大聯盟，畢竟洋基現在只能死馬當活馬醫了。