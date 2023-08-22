MLB／還需要配球？水手卡斯提歐連投47顆直球照破白襪

水手隊今天以14：2大勝白襪隊，取得7連勝，先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）投7局失1分，送出9次三振，一度連投47顆直球，白襪就是對他沒輒。

卡斯提歐首局被打了2支二壘打掉分，都是滑球被鎖定，接下來一路壓制白襪打線，第4局面對首位打者羅伯茲（Luis Robert Jr.）第1球是一顆滑球被破壞成界外，這是他在這場比賽的最後一顆變化球，接下來連續47顆直球、展現暴力美學的投球。

完全不需配球，就是直球到底，棒球數據網站Codify的官方推特幫他設計對白，「我也會其他球路啦！但有必要嗎？」

"I could throw a different kind of pitch but why"?

- Luis Castillo, probably https://t.co/se9yg1Ul1l — Codify (@CodifyBaseball) 2023年8月22日

對於此役的投球策略，卡斯提歐透過翻譯表示，「當你站上球場，比賽自然會告訴你該怎麼投、該怎麼面對打者，今天告訴我的就是跟每位我所面對的打者正面對決。」

水手打線敲出15支安打，捕手勞雷（Cal Raleigh）3安打灌進6分打點，首局的二壘打掃回2分，5局上敲出陽春砲，8局上再敲三分砲，這一轟幫助水手擴大為12：1領先。