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MLB／還需要配球？水手卡斯提歐連投47顆直球照破白襪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手王牌卡斯提歐繳出７菊好投，期間一度連投47顆直球，但白襪就是對他沒輒。 路透社
水手王牌卡斯提歐繳出７菊好投，期間一度連投47顆直球，但白襪就是對他沒輒。 路透社

水手隊今天以14：2大勝白襪隊，取得7連勝，先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）投7局失1分，送出9次三振，一度連投47顆直球，白襪就是對他沒輒。

卡斯提歐首局被打了2支二壘打掉分，都是滑球被鎖定，接下來一路壓制白襪打線，第4局面對首位打者羅伯茲（Luis Robert Jr.）第1球是一顆滑球被破壞成界外，這是他在這場比賽的最後一顆變化球，接下來連續47顆直球、展現暴力美學的投球。

完全不需配球，就是直球到底，棒球數據網站Codify的官方推特幫他設計對白，「我也會其他球路啦！但有必要嗎？」

對於此役的投球策略，卡斯提歐透過翻譯表示，「當你站上球場，比賽自然會告訴你該怎麼投、該怎麼面對打者，今天告訴我的就是跟每位我所面對的打者正面對決。」

水手打線敲出15支安打，捕手勞雷（Cal Raleigh）3安打灌進6分打點，首局的二壘打掃回2分，5局上敲出陽春砲，8局上再敲三分砲，這一轟幫助水手擴大為12：1領先。

白襪 水手

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