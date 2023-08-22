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MLB／大谷翔平24日投雙重賽午場 再演二刀流奇蹟日？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的下一場投手登板日出爐。 美聯社
大谷翔平的下一場投手登板日出爐。 美聯社

大谷翔平的下一場投手登板日出爐，今天天使紅人系列賽首戰因颶風影響改到24日進行雙重賽，大谷將擔任午場先發投手。

天使原訂今天展開與紅人的3連戰，儘管雨勢已停且天氣預報不會再下，但天使球場積水未退，2019年5月天使也曾在未下雨的天氣卻因場地關係宣布延賽。

總教練尼文（Phil Nevin）說：「下了太多雨，外野是一片狼籍，但好加在大家都平安無事，這是最重要的，場地看起來受到打擊，但場務經理正在搶救變回原本完美的模樣。」

加上上周末同樣考慮颶風逼近，將美國時間周日的比賽提前到周六打雙重賽，這是天使自1983年以來首度單季有2場以上比賽因天氣因素改期。

此戰改在24日進行雙重賽，大谷翔平將在午場登板，前一次相同安排為7月28日，大谷先在午場投出完封勝，晚場再炸裂雙響砲，上演「二刀流」的奇蹟戰役。

天使 大谷翔平 紅人

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