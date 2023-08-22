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MLB／洋基崩盤8連敗 恐無緣季後賽

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
洋基隊陷入嚴重低潮，昨天在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，洋基隊總教練布恩已和球團開會，希望能找出解決之道。 美聯社
洋基隊陷入嚴重低潮，昨天在紐約主場又以5：6輸給紅襪隊，吞下近28年最長8連敗，洋基隊總教練布恩已和球團開會，希望能找出解決之道。 美聯社

大聯盟本季賽事只剩最後6周，季後賽常客洋基隊面臨重大危機，昨天在紐約主場又以5：6輸給世仇紅襪隊，不但3連戰遭清盤，還吞下隊史近28年最長8連敗，分區墊底地位愈坐愈穩，洋基總教練布恩坦言：「他們把我們打得落花流水。」

洋基從1993年起，連續30季勝率達5成以上，最近這波大低潮後，戰績掉到60勝64敗，落後紅襪達6場勝差，競爭美聯外卡相當不利；紐約郵報預言，洋基球迷從期待變成恐懼，可能很快就會不惜一切代價避開、而非湧進洋基球場，球隊的慘狀會被他們牢牢記住。

紅襪老將透納昨天4打數2安打，包括7局上3分砲，全場包辦4分打點，成為贏球大功臣；紅襪本季對戰洋基9場搶下8勝，戰績66勝58敗在分區仍居第4，全力爭取外卡。

美聯外卡制1995年登場後，洋基24次晉級季後賽是大聯盟30隊最多，其中包括5座世界大賽冠軍，從本季戰況看來，恐怕中斷連續6年打進季後賽紀錄，美國媒體ESPN推測晉級機率低到千分之5。

ESPN預測金鶯、光芒雙城、遊騎兵、太空人勇士、費城人、釀酒人、道奇隊晉級機率都8成以上；費城人、巨人、小熊暫居國聯外卡前3席保障名單，但紅人、馬林魚、響尾蛇只落後小熊1場勝差，形成6搶3局面，外卡排名隨時可能生變。

紐約 太空人 洋基 紅襪 小熊 大聯盟 勇士 雙城 光芒 馬林魚

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